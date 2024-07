"La pire expérience de ma vie" : le jour où le casting de ce chef-d'oeuvre a failli tout abandonner

C'est toujours le bon moment de revoir "Il faut sauver le soldat Ryan", disponible sur Netflix. Et apprécier d'autant plus le chef-d'oeuvre du cinéma de guerre de Steven Spielberg que son casting a failli tout quitter avant même que le tournage ne commence...

Une préparation très dure pour le casting

26 ans plus tard, aucun des acteurs présents au casting principal d'Il faut sauver le soldat Ryan ne regrette sa participation à ce très grand film de guerre. Que ce soit Tom Hanks, Giovanni Ribisi, Adam Goldberg, Barry Pepper ou encore Jeremy Davies, pour ne citer qu'eux, tous sont éternellement associés à l'oeuvre de Steven Spielberg, immense succès critique et commercial ainsi que film historique à l'impact culturel majeur. Et aucun n'enlèverait cette ligne majeure de sa filmographie.

Il faut sauver le soldat Ryan ©Paramount Pictures

Pourtant, tout n'a pas été facile pour ces acteurs qui composent l'escouade menée par le capitaine John H. Miller et chargée de ramener vivant le jeune soldat James Francis Ryan. En effet, ils ont, chacun de leur côté au fil des années, témoigné d'une préparation au film extrêmement difficile et intense, passant plusieurs jours dans des conditions les plus proches possibles de la vie d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Marches forcées et équipées tous les jours, exercices physiques et simulations d'assaut, privation de sommeil durant de courtes nuits passées sous les tentes et dans le froid après avoir rampé dans la boue...

Edward Burns, qui incarne le soldat Reiben, avait ainsi résumé la préparation lors du tournage du film : "C'était la pire expérience de ma vie."

"On en a assez"

Le conseiller technique, et aussi acteur, chargé de préparer ces acteurs à leurs rôles n'est autre que le célèbre Dale Dye, vétéran de l'armée américaine devenue la référence technique à Hollywood lorsqu'il s'agit de réaliser un film de guerre avec un maximum d'authenticité. En 2016, celui-ci racontait ainsi à Yahoo News! que le casting d'Il faut sauver le soldat Ryan, épuisé par l'intensité de la préparation, avait décidé au troisième jour du boot camp de tout simplement abandonner...

Il y a eu des grognements, et cette pensée : "peut-être qu'il faut qu'on abandonne, on en a assez."

Ainsi, comme le raconte Dye, les acteurs ont organisé un vote au bout de trois jours, pour décider si oui ou non ils laissaient tomber. Et ils ont voté pour arrêter.

Je crois que Tom Hanks a appelé personnellement Steven Spielberg et il lui a dit : "On a un petit problème ici, qu'est-ce que tu veux faire ?"

Selon le conseiller technique, qui n'a pas ménagé le casting pendant cette préparation, Steven Spielberg aurait répondu que c'était à lui de prendre cette décision, alors Tom Hanks est retourné auprès de ses collègues et les a convaincus de continuer, expliquant "qu'ils n'avaient que cette seule occasion, qu'il fallait bien le faire et qu'ils devraient rester et se sortir les tripes", soutenu par Dale Dye.

J'étais sous la pluie, debout, et je leur ai aussi dit la même chose que Tom, qu'ils devaient à ceux qu'ils incarnaient dans le film de faire les choses bien. Et que pour faire les choses bien, il fallait expérimenter ce qu'ils avaient expérimenté.

Finalement, les acteurs sont restés et ont fini le boot camp. Pour le magistral résultat qu'on connaît. Il faut sauver le soldat Ryan est à (re) voir sur Netflix.