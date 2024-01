Ce film italien a fait mieux que Barbie et Oppenheimer, et va sortir en France

Véritable phénomène en Italie, "Il reste encore demain" va sortir prochainement en France. Le film a marqué les esprits et provoqué des débats par son sujet et sa résonance avec le féminicide de Giulia Cecchettin quelques jours après la sortie du long-métrage dans les salles.

Il reste encore demain bouleverse la société italienne

S'il y a bien deux films que le monde entier a retenu en 2023, ce sont Oppenheimer et Barbie. Les deux longs-métrages américains sortis en même temps ont été des succès impressionnants, avec plus de 952 millions de dollars de recettes récoltés dans le monde pour le film de Christopher Nolan, et plus d'1,4 milliard de dollars pour celui de Greta Gerwig. Pourtant, en Italie, un autre film a fait encore mieux. Il s'agit d'Il reste encore demain, véritable surprise de la fin d'année.

En effet, avec plus de 4,8 millions d'entrées, le film a été le plus vu en Italie au cinéma en 2023. Devant donc les 4,3 millions d'entrées pour Barbie, et 3,7 millions d'Oppenheimer. Un score impensable pour un film qui, sur le papier, est loin de cocher les cases d'un blockbuster. Réalisé par Paola Cortellesi, Il reste encore demain est un film italien en noir et blanc qui se déroule à Rome en 1946 dans l'après-guerre. Un film qui, jusque dans son affiche promotionnelle, renvoi à un cinéma d'un autre temps - on croirait voir celle de L'Enfer dans la ville (1959) de Renato Castellani.

Il reste encore demain ©Vision Distribution

Mais alors comment un tel film est parvenu à attirer autant de personnes en salles, si ce n'est par son sujet et le bouche-à-oreille ? Il reste encore demain suit Delia, qui chaque matin se réveille avec une gifle de son mari, avant de préparer le petit-déjeuner de ses enfants et d'aller se tuer à la tâche pour ramener un peu d'argent. Il est donc question de violences domestiques subies par les femmes, "d’émancipation féminine dans l’Italie machiste de l’après-guerre", comme l'écrit Le Monde.

Des violences faites aux femmes encore d'actualité

Bien sûr, aborder, en 2023, une telle thématique dans le style du néoréalisme italien, "n’avait pas de quoi rassurer les producteurs et les distributeurs" confiait la réalisatrice au journal. Mais d'après elle, il y avait "urgence" à raconter cette histoire. Car si le récit se déroule en 1946, il résonne malheureusement encore avec des événements récents.

En effet, alors qu'Il reste encore demain est sorti dans les salles italiennes le 26 octobre 2023, quelques jours plus tard, le pays était ébranlé par le meurtre de Giulia Cecchettin, 22 ans, par son ancien compagnon. Tuée le 11 novembre, son corps a été retrouvé dans un ravin le 18 novembre. Il s'agissait du 106e féminicide en Italie en 2023. Des manifestations ont alors eu lieu dans le pays le 22 novembre. Et le 25 novembre, 500 000 personnes ont participé à la journée contre la violence envers les femmes. Dans son sujet sur le film, Arte donne la parole à une étudiante, Caterina Cesari, présente lors de ce rassemblement avec une pancarte tirée du film, et qui explique :

Le film montre la vieille génération qui subie les violences. Mais la nouvelle aussi les subies, même si c'est sous d'autres formes. (...) À la manif', la réalisatrice m'a vue et m'a embrassée en me remerciant. Je lui ai dit non, c'est nous qui devons te remercier.

Il reste encore demain est le premier film réalisé par l'actrice populaire Paola Cortellesi, qui y tient le rôle principal. En France, alors que 94 féminicides ont été recensés en 2023, le long-métrage sortira le 13 mars 2024.