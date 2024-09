Il y a 30 ans, un des meilleurs films français sortait au cinéma et lançait la carrière d'une star

Il y a 30 ans, le film "Léon" de Luc Besson sortait au cinéma et dévoilait au monde une future star, seulement âgée de 12 ans au moment du tournage : Natalie Portman, inoubliable dans le rôle de Mathilda, face à un Jean Reno violent et touchant.

Léon de Luc Besson fête ses 30 ans

Il y a 30 ans jour pour jour, le 14 septembre 1994, le film Léon réalisé par Luc Besson sortait dans les salles françaises. Ce thriller dramatique, à mi-chemin entre l’action et l’émotion, a non seulement renforcé la réputation du réalisateur à l'international, mais a également lancé la carrière d'une jeune actrice prometteuse, Natalie Portman, âgée de seulement 12 ans au moment du tournage.

Le film raconte l’histoire de Léon (Jean Reno), un tueur à gages solitaire vivant à New York, qui voit sa vie basculer le jour où il recueille Mathilda (Natalie Portman), une jeune fille de 12 ans dont la famille vient d’être brutalement assassinée par un agent corrompu de la DEA, interprété par Gary Oldman. Mathilda, déterminée à se venger de la mort de son petit frère, se rapproche de Léon, espérant qu'il lui apprenne les méthodes pour devenir une tueuse. Au fil du film, une relation complexe, entre affection et admiration, se développe entre Léon et Mathilda.

Un premier rôle impressionnant

Dans le rôle de Léon, Jean Reno incarne un personnage taciturne et attachant. Son interprétation a largement contribué à faire de ce personnage un anti-héros mémorable du cinéma. Léon est à la fois brutal et vulnérable, un homme renfermé sur lui-même, dont l'existence est bouleversée par cette rencontre inattendue. C’est d’ailleurs ce contraste entre la violence de son métier et la relation quasi paternelle qu'il développe avec Mathilda qui donne toute sa profondeur au film.

À l’âge de 12 ans, Natalie Portman, dans son tout premier rôle au cinéma, impressionne par sa maturité et son jeu d’actrice (même si elle dit aujourd'hui trouver le film problématique). Mathilda, entre innocence et désir de vengeance, est un personnage complexe, et Portman parvient à capturer toute la douleur et la détermination de cette jeune fille brisée par la violence. Ce rôle a immédiatement propulsé Natalie Portman sous les projecteurs, et a fait d'elle l'une des actrices les plus douées de sa génération.

On ne se lasse pas de revoir son casting pour le film :

Lors de sa sortie au cinéma en France, Léon avait attiré trois millions et demi de spectateurs, soit le septième plus grand succès de l'année 1994. Il avait été nommé à sept reprises aux César (dont meilleur film, meilleur acteur et meilleur réalisateur), mais n'en avait remporté aucun.