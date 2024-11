Il y a 46 ans ce western moderne relançait la carrière de Sam Peckinpah

Kris Kristofferson et Ali MacGraw sont à (re)découvrir dans "Le Convoi", le film de Sam Peckinpah désormais disponible en coffret 4K. L'histoire suit des routiers persécutés par un shérif violent.

Le Convoi : plus grand succès de Sam Peckinpah

Le 28 septembre 2024, l'acteur Kris Kristofferson est mort à l'âge de 88 ans. Les rôles marquants du comédien et chanteur de country étaient nombreux. Un mois après sa disparition, l'un de ces films est à (re)découvrir en coffret 4K. Réalisé par Sam Peckinpah, Le Convoi (1978) est la troisième collaboration entre l'acteur et le cinéaste après Pat Garrett et Billy le Kid (1973) et Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia (1974). Deux films qui n'ont pas eu le succès attendu, tout comme les deux longs-métrages suivants de Sam Peckinpah : Croix de fer (1977) et Tueur d'élite (1975). Le Convoi a changé la donne pour le réalisateur en devenant son plus gros succès.

Le film se déroule principalement sur les routes dans l'ouest américain. Après avoir tourné plusieurs westerns par le passé, Sam Peckinpah en proposa un résolument moderne en remplaçant chevaux et charrettes par des camions de routiers. Parmi eux se trouve Le Duck (Kris Kristofferson) régulièrement persécuté par le shérif Lyle Wallace. Après avoir fait la connaissance de Melissa (Ali MacGraw), il apprend que ses amis routiers sont visés par la police et décide d'aller à leur secours. La poursuite qui s'ensuit entre les forces de l'ordre et les camionneurs devient alors de plus en plus médiatisée.

Le Convoi

Plus qu'un road movie qui transpose une horde sauvage dans la modernité de l'époque, Le Convoi est un film contestataire de la part de Sam Peckinpah. Un film où se mêlent un shérif sadique, une bande de cinglés qui s'amusent à donner des leçons à la police, des fanatiques et des institutions corrompues. Le réalisateur s'amuse à opposer tous ces adeptes de la violence à la virilité grossière pour mieux amener le spectateur à en faire sa propre critique. Pour l'anecdote, Le Convoi a visiblement marqué Quentin Tarantino, qui s'est permis un clin d'œil dans Boulevard de la mort (2007) en reprenant la mascotte de Duck et en la mettant sur le capot de la voiture de son personnage principal.

Un coffret 4K qui ne se contente pas du minimum

Grâce à StudioCanal, il est désormais possible d'apprécier Le Convoi dans la meilleure qualité possible actuellement. Avec le coffret 4K disponible depuis le 30 octobre, le film révèle tous ses secrets grâce à une quantité importante de bonus. Trop souvent, on peut regretter de voir des sorties physiques qui se contentent de proposer un long-métrage sans inclure des suppléments pertinents. Ici, StudioCanl ne déçoit avec plus de 3 heures de bonus.

Outre des commentaires audio de Sam Peckinpah, mais aussi d'historiens, notons la présence d'une interview intéressante de Franklyn Ajaye, qui interprète Spider Mike dans le Le Convoi. Pour mieux comprendre le long-métrage, l'essai vidéo Le Convoi perdu est là pour donner des pistes de lecture aux spectateurs. Mais le plus original demeure un document dans lequel un Norvégien commente Le Convoi de son point de vue de routier.

Le coffret Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray est actuellement disponible pour 29,99€.