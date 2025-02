"Il y avait une autre histoire à raconter" : Harrison Ford réagit à l’échec cuisant d'Indiana Jones 5

Harrison Ford n’est pas sans savoir que le dernier volet de la saga Indiana Jones, Le Cadran de la destinée, n’a pas fonctionné comme espéré au cinéma. Il réagit pour la première fois et livre ce qui l’a poussé à se lancer dans l’aventure.

La saga Indiana Jones s’est terminée sur un flop au box-office

À l’été 2023, les spectateurs du monde entier découvraient le cinquième et dernier volet de Indiana Jones. Cependant, le dernier tour de piste de Indy - et avec lui de Harrison Ford- n’a pas su convaincre le public. En France, Indiana Jones et le Cadran de la destinée est parvenu à rassembler 3 millions de spectateurs dans les salles.

À l’international, le score est une déception. Le film, réalisé par James Mangold, a récolté 383 millions de dollars pour un budget estimé à 294 millions, hors marketing. Selon Deadline, Le Cadran de la destinée aurait fait perdre 143 millions de dollars à Disney, son producteur.

Les résultats sont en-deçà des attentes et loin derrière le carton Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal qui avait récolté 790 millions de dollars dans le monde en 2008. Les chiffres du dernier volet font tache pour cette saga lancée en 1981 par Steven Spielberg avec Les Aventuriers de l’arche perdue et qui a récolté 2,3 milliard de dollars au box-office international.

Harrison Ford prend la responsabilité de l’échec du Cadran de la destinée

Harrison Ford s’est confié pour la première fois sur cet échec dans les colonnes du Wall Street Journal Magazine. La star en assume l’entière responsabilité :

« Ça arrive. C'est moi qui ai senti qu'il y avait une autre histoire à raconter. Quand Indy a subi les conséquences de la vie qu'il devait mener, je voulais avoir une autre chance de le relever, de le dépoussiérer et de le mettre sur le terrain, privé d'une partie de sa vigueur, pour voir ce qui se passerait ».

Même si les fans ne semblent pas avoir vraiment apprécié le film, Harrison Ford ne regrette pas de s’être engagé dans l’aventure : « Je suis toujours heureux d'avoir fait ce film », a-t-il précisé. En revanche, il n’y a aucune chance pour qu’on le revoit dans la peau du célèbre archéologue. Harrison Ford a déclaré qu’il ne « serait pas impliqué » dans la série que développe actuellement Disney.

Malgré tout, l’inoubliable interprète de Han Solo dans la saga Star Wars peut se réjouir des critiques positives qui pleuvent sur la série Shrinking dont il est la vedette aux côtés de Jason Segel. En sera-t-il de même avec Captain America : Brave New World dans lequel il partage l’affiche avec Anthony Mackie ? Réponse le 12 février.