Illusions Perdues : la bande-annonce du nouveau Xavier Giannoli avec Gérard Depardieu

Le réalisateur français Xavier Giannoli s'est attaqué à un monument, "La Comédie humaine" d'Honoré de Balzac, avec "Illusions Perdues". Le film porté par un casting XXL, se dévoilé dans une première bande-annonce suite à sa présentation à Venise.

Xavier Gianolli touche à de Balzac

Adapter La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, c'est le dernier défi en date que s'est lancé Xavier Giannoli. Ce n'est évidemment pas à l'ensemble auquel il s'est confronté puisque l'on parle d'un joli bébé qui pèse des dizaines d'ouvrages. Il s'est concentré sur le roman Illusions Perdues pour en tirer un film éponyme. Pas de majeure réinvention de l'oeuvre, à priori, le scénario reprenant les grandes lignes du texte original. Il est question de Lucien de Rubempré, un poète du XIXème siècle qui aimerait se faire connaître. Or, cette volonté est difficile à satisfaire dans sa province natale et en travaillant dans l'imprimerie familiale. Direction la Capitale pour tenter sa chance et essayer de percer. Cependant, une fois à Paris, notre héros va se rendre compte qu'il doit baigner dans un univers où les règles ne sont pas simples à appréhender.

Illusions Perdues ©Gaumont

Un casting prestigieux pour Illusions Perdues

Présenté à Venise dernièrement, Illusions Perdues a fait bonne impression auprès des festivaliers, même s'il est reparti bredouille au moment de la remise des prix. Ceci ne nous empêche pas d'attendre le film avec une certaine impatience. D'abord parce que ce projet ambitieux, en costumes, a l'air de vouloir nous en mettre plein les yeux. Ensuite, parce que son casting empile les stars connues chez nous. Dans le rôle principal, on retrouve Benjamin Voisin, vu il n'y a pas si longtemps dans Été 85. À ses côtés, on verra Cécile de France, Vincent Lacoste, Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Jeanne Balibar, André Marcon et Jean-François Stévenin lui donner la réplique. Un casting de prestige que l'on attend le 20 octobre prochain dans nos salles.

En marge de l'avant-première à Venise, une bande-annonce a été révélée. Sans surprise, cet aperçu est assez conforme à ce que l'on attendait. C'est ample et léché visuellement, avec des acteurs connus dans tous les sens. Illusions Perdues semble avoir saisi l'essence de l'oeuvre du célèbre auteur en filmant cette haute société parisienne sûre de ses principes, peu encline au changement et où l'entre-soi règne.