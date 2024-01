Immaculate : Sydney Sweeney dans un trailer terrifiant

Actuellement l’une des actrices les plus en vue à Hollywood, Sydney Sweeney sera bientôt à l’affiche d’un film d’horreur psychologique, "Immaculate". Et les premières images du long-métrage sont effrayantes.

Immaculate, un nouveau titre culte dans le genre de l’horreur ?

Sydney Sweeney enchaîne les projets. Surtout connue pour son rôle dans la série Euphoria, la jeune actrice se fait désormais une place au cinéma. Parmi ses films à venir, elle sera bientôt à l’affiche d’Immaculate. Dans ce long-métrage d’horreur psychologique, on la verra incarner une religieuse qui est accueillie dans un couvent italien, avant de se rendre compte que les autres membres du couvent cachent bien des secrets.

Sydney Sweeney - Immaculate ©Neon

Écrit par Andrew Lobel, le long-métrage a été réalisé par Michael Mohan, qui avait déjà collaboré avec Sydney Sweeney pour la série Everything Sucks!. Du côté du casting, outre l’actrice américaine, les fans de La casa de papel pourront reconnaître dans Immaculate Álvaro Morte, l’interprète du Professeur dans la célèbre série Netflix. Benedetta Porcaroli, Simona Tabasco, Dora Romano ou encore Giorgio Colangeli font aussi partie de la distribution.

Sydney Sweeney en plein cauchemar dans la bande-annonce

Alors qu’Immaculate sortira dans les salles dans plusieurs semaines, Neon vient d’en dévoiler la bande-annonce (vidéo en une d'article). On y retrouve le personnage incarné par Sydney Sweeney, Cecilia, qui cherche un sens à sa vie au sein du couvent où elle se trouve. On découvre ensuite qu’elle est tombée enceinte. À partir de là, les choses se compliquent pour elle. Un malaise s’installe autour du mystère de sa grossesse, et la jeune femme se retrouve en plein cauchemar, comme prisonnière de l’endroit où elle se trouve…

Le trailer d’Immaculate nous promet un film terrifiant, à l’atmosphère à la fois angoissante et oppressante. Avec les images dévoilées, on peut également s’attendre à une nouvelle performance impressionnante de la part de la comédienne. Comme évoqué plus haut, il faudra attendre plusieurs semaines avant de pouvoir découvrir sa prestation dans le rôle de Cecilia.

Immaculate sortira le 20 mars prochain dans les cinémas français.