Ce film ultra-violent et inédit en France est acclamé par la critique US

"Imaginez que les frères Dardenne se soient défoncés une nuit avec du haschisch de première qualité et qu'ils aient réalisé un film d'horreur..." Voici une des avis sur "In a Violent Nature", film d'horreur unique en son genre qui reçoit outre-atlantique des critiques particulièrement élogieuses.

Un slasher "ambient" qui fait parler de lui

In a Violent Nature est un film d'horreur canadien, qu'on peut ranger dans la catégorie du slasher expérimental. Remarqué lorsque sa bande-annonce a été mise en ligne, il propose un concept perturbant : mettre en scène un massacre d'adolescents dans une forêt, mais essentiellement du point de vue du tueur, avec une caméra le plus souvent en perspective à la troisième personne.

Ce tueur est Johnny, un esprit vengeur qui se réveille lorsque des adolescents dérobe un médaillon mystique qui est lié à son âme. Johnny, ramené à la vie, devient alors une sorte de zombie tueur, muet et assoiffé de sang. Sorti au cinéma aux États-Unis le 31 mai 2024, avant d'y être disponible en streaming à partir du 27 juin, In a Violent Nature n'a pas eu beaucoup de temps pour performer au box-office nord-américain, ce qu'il a tout de même fait avec succès en rapportant 4,2 millions de dollars de recettes.

Très violent, le film réalisé par Chris Nash ne se distingue pas particulièrement par son recours au gore et à l'hémoglobine, mais par sa mise en scène minimaliste, son absence de bande originale et son usage de très longs plans statiques, avec une inspiration assumée du cinéma de Gus Van Sant. De nombreux spectateurs ont ainsi considéré qu'In a Violent Nature était un slasher unique en son genre, s'appuyant bien plus sur son ambiance que sur ses événements.

Un grand succès critique aux Étatst-Unis

Au-delà de sa performance commerciale, qui devra être réévaluée quand le film sera distribué au cinéma sur d'autres territoires, c'est surtout sa réception critique qui est exceptionnelle. En effet, In a Violent Nature reçoit des critiques élogieuses partout où il a été vu.

Sur Rotten Tomatoes, son Tomatometer s'élève à 81% pour 137 critiques. Ainsi, pour le New York Times, "S'inspirant de Terrence Malick et d'autres, Nash a tenté un ambitieux mélange de film d'art et d'essai et de slasher dont la fin, tirée par les cheveux, polarisera, même si sa logique morose l'emporte."

On peut notamment retenir les mots de David Fear pour Rolling Stone, qui fait une référence amusante au cinéma européen :

Imaginez que les frères Dardenne se soient défoncés une nuit avec du haschisch de première qualité et qu'ils aient réalisé un film d'horreur.

Du côté de Variety, In a Violent nature est chaleureusement accueilli et son approche unique du genre du slasher est célébré :

Son approche dépouillée d'un sujet familier a un caractère distinctif impressionnant, et plaira certainement aux fans qui sont toujours prêts à découvrir un nouveau film d'horreur, mais qui aimeraient que la plupart d'entre eux ne soient pas aussi interchangeables.

Pour Slate, le film de Chris Nash "réinvente le slasher" et Rich Juzwiak conclut : "Comme un coup de hache sur le crâne, "In a Violent Nature" est brutal et ne se cherche pas d'excuses. Ô combien rafraîchissant."

In a Violent Nature n'a pour le moment pas de date de sortie au cinéma ou de diffusion en streaming en France. Mais au vu de sa réception exceptionnelle aux États-Unis et au Canada, il devrait prochainement arriver sur nos écrans.