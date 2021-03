In the Earth : un trailer terrifiant pour le film d’horreur de Ben Wheatley

Neon vient de dévoiler la première bande-annonce d’"In the Earth", le nouveau film de Ben Wheatley. Et ces premières images, qui mettent en scène des personnages s’aventurant dans une forêt aux mystérieux pouvoirs, se révèlent terrifiantes.

Une histoire horrifique au cœur de la forêt

Ben Wheatley dévoilera bientôt son nouveau film, In the Earth. Le cinéaste éclectique, notamment derrière High-Rise ou plus récemment Rebecca, continue son exploration des genres. Il nous proposera cette fois une histoire d’horreur. Il ne s’agit pas de son premier essai dans ce registre, puisqu’il s’est fait connaître grâce à ses long-métrages d’horreur psychologiques, comme Kill List ou English Revolution. Mais In the Earth promet cette fois d’être un film qui devrait proposer de réels moments de terreur.

L’intrigue nous emmène dans un monde envahi par un nouveau virus. Alors que les scientifiques du globe recherchent un vaccin, l’un d’entre eux s’aventure dans une forêt pour un simple contrôle d’équipement. Accompagné d’un gardien de parc, il s’enfonce au plus profond des bois. Mais les deux hommes se rendent bientôt compte que la forêt semble prendre vie autour d’eux. Et qu’une mystérieuse force maléfique pourrait les engloutir dans l’obscurité…

En plus de l’avoir mis en boîte, Ben Wheatley a écrit lui-même le scénario d’In the Earth. C’est Joel Fry qui a été choisi pour en tenir le premier rôle. Changement total de registre donc pour l’acteur, puisqu’il est plutôt habitué à apparaître dans des comédies. On a notamment pu le voir dans Yesterday, le dernier film de Danny Boyle. Mais il a aussi incarné Hizdahr zo Loraq dans Game of Thrones. Dans In the Earth, on pourra le voir donner la réplique à Hayley Squires, Reece Shearsmith ou Ellora Torchia, apparue notamment dans un autre long-métrage d’horreur, Midsommar.

Une bande-annonce particulièrement effrayante

Neon vient de mettre en ligne la première bande-annonce d’In the Earth. Les premières images nous promettent un film sombre, rempli de créatures terrifiantes et de moments de surprises dignes des plus grandes histoires d’horreur. Les premières critiques du long-métrage, qui a été présenté en début d’année au Festival de Sundance, sont en majorité dithyrambiques.

In the Earth © Neon

La sortie d’In the Earth est prévue pour le 23 avril prochain dans les cinémas outre-Atlantique. Reste à savoir si le film sera distribué en France un peu plus tard, puisque les chances de voir les salles être ouvertes à cette date dans l’hexagone sont encore minces.

Après ce film purement horrifique, Ben Wheatley changera encore de genre. Le réalisateur britannique travaille actuellement sur la suite d’En eaux troubles, trois ans après la sortie du film porté par Jason Statham. La suite sera basée sur le deuxième livre de la série de romans écrite par Steve Alten, The Trench. Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, mais il faudra très certainement attendre au moins l’année prochaine pour le découvrir.