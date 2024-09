Ce soir à la TV : ce film de super-héros est un "chef-d'oeuvre" selon Quentin Tarantino

Rapidement après "Sixième Sens", le réalisateur M. Night Shyamalan présente fin 2000 un autre de ses grands films : "Incassable". Une magnifique histoire de super-héros avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, que Quentin Tarantino place très haut dans ses films préférés de la période. Le film est à (re)voir ce soir sur W9

Quentin Tarantino, premier fan d'Incassable

Incassable trône avec majesté au sein de la filmographie de M. Night Shyamalan. Un film de super-héros sombre avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, qui déplie un réalisme magique inquiétant sur le récit d'un homme qui se révèle super-héros. Spectaculaire à sa manière, très émouvant, dans une continuité esthétique et narrative avec Sixième Sens, Incassable s'est attiré des critiques élogieuses à sa sortie à l'hiver 2000, du public comme des plus prestigieux professionnels du cinéma, dont Quentin Tarantino.

Incassable ©Gaumont Buena Vista International

"Je trouve que Bruce Willis est absolument magnifique dans ce film"

En 2009, le réalisateur de Pulp Fiction et Kill Bill se prêt au jeu du classement pour Sky Movies, livrant ses 20 meilleurs films de la période 1992 - 2009. En réalité, il en donne 19 sans hiérarchie, par ordre alphabétique, expliquant que le seul qui se détache vraiment est Battle Royale. Dans sa liste, où l'on retrouve notamment Speed, Memories of Murder, Audition, Dogville, il conclut par Incassable, ce qui lui laisse opportunément le temps de dire tout le bien qu'il en pense - et de tacler au passage son marketing (à partir de 5'15 mn).

Déjà, il y a la plus grande performance que Bruce Willis ait jamais donnée dans un film, je trouve qu'il est absolument magnifique. Ensuite, c'est une brillante interprétation du mythe de Superman. Pour moi le film était très obscur lorsqu'il est sorti, sur son sujet. Je pense qu'ils (les studios, ndlr) se sont compliqués la tâche, parce que le film peut être présenté en une seule question, ce qui aurait été bien plus intrigant que leurs publicités, et qui serait : "Et si Superman était sur Terre mais qu'il ne savait pas qu'il était Superman ?", ce qui est le sujet du film, et on ne le comprend que devant... Bref, je pense que "Incassable" est un des chefs-d'oeuvre de notre temps.

Quentin Tarantino lâche ainsi le mot "masterpiece", et on ne voit pas comment le contredire, tant Incassable est un film de super-héros aussi parfait qu'unique en son genre, avec une puissance émotionnelle intacte plus de vingt ans après sa sortie dans les salles.