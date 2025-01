Incendies à Los Angeles : des maisons de stars décimées, les tournages à l'arrêt

À cause des terribles incendies qui sévissent à Hollywood, l’industrie est à l’arrêt. Des séries très attendues comme Fallout ont vu leur tournage bousculé tandis que des stars comme Mark Hamill ont perdu leur maison.

Les incendies de Los Angeles déciment les maisons de stars

La région de Los Angeles est en proie à de violents incendies qui ont débuté en fin de mâtinée mardi 7 janvier. Les quartiers très huppés de Pacific Palisades et Hollywood -où vivent de nombreuses personnalités- ont été sommés d’évacuer.

D’après les derniers chiffres fournis, 1500 maisons ont été détruites par les flammes. Parmi elles, celles de célébrités de l’industrie. Variety rapporte ainsi que la maison de Adam Brody (Nobody Wants This) et Leighton Meester (Gossip Girl) a été complètement détruite tout comme celle de Mandy Moore (This Is Us).

D’autres stars ont confié sur Instagram avoir quitté en urgence les zones touchées. C’est notamment le cas de Jamie Lee Curtis et Mark Hamill (Star Wars). Anthony Hopkins, Ben Affleck, Miles Teller (Whiplash, Top Gun : Maverick) ont également vu leurs maisons touchées par les incendies. Face à cette situation dramatique, de nombreuses séries sont en pause forcée.

Fallout, Grey’s Anatomy : les séries impactées par les incendies

Devant ce cas extrême, tous les permis de tournage dans les régions touchées ont été retirés, tandis que « d’autres révocations de permis sont possible », renseigne FilmLA (via Variety) qui aide les productions à tourner dans la région.

Ainsi, de nombreux tournage ont été suspendus. NBCUniversal a déclaré que ses séries Hacks ou Suits : L.A ne reprendraient pas avant quelques jours. Les films du studio ne sont pas impactés car ils sont tournés en dehors de la ville.

CBS Studios annonce quand à lui que les tournages de NCIS et NCIS : Origins ont été repoussés en fin de semaine. Même son de cloche pour Amazon qui a été contraint de retarder le tournage de la saison 2 très attendue de Fallout à vendredi 10 janvier dans le meilleur des cas. Mais il n'y a pas que Fallout et consort dans ce cas. Grey’s Anatomy et Doctor Odyssey, deux des séries phares de ABC, sont arrêtées jusqu’à nouvel ordre.

Enfin, les avant-premières et cérémonies ne devraient pas non plus avoir lieu. La grosse production Back In Action portée par Cameron Diaz et Jamie Foxx devait être présentée en exclusivité à New York. En soutien à l’industrie, l’événement a finalement été annulé. Sur Instagram, Jean Smart, récemment auréolée du Golden Globe de la meilleure actrice dans une série comique pour Hacks, a appelé les chaînes de télévision à ne pas diffuser les cérémonies de remise de prix en cette sombre période. Les Critics Choice Awards, qui devait initialement se dérouler le 12 janvier, a été repoussé au 26 janvier. Il en est de même pour les votes des nommés aux prochains Oscars, passés du 8 janvier au 12 janvier.