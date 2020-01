Inception : même Leonardo DiCaprio n’a pas compris la fin

Vous avez aimé ? Partagez :

Film majeur des années 2010, « Inception » aura animé de nombreux débats. Pas tant sur ses qualités assez évidentes mais par rapport à sa fin, et notamment cet ultime plan sur la toupie qui tourne. Des années après, Leonardo DiCaprio avoue aussi ne pas avoir tout compris.

La toupie va-t-elle s’arrêter ou pas ? Cette question n’aura cessé de faire parler pendant des semaines après la sortie d’Inception au cinéma. Christopher Nolan a tenté un vrai pari en investissant le genre du cinéma d’action avec son concept de rêve/réalité. Beaucoup de spectateurs auront fait chauffer leurs méninges devant le film pour en comprendre les rouages. Pas si compliqué à comprendre qu’il ne le laisse penser à la première vision, Inception s’achève sur un plan qui ne peut que susciter le débat. La fameuse toupie est invitée à tourner sur elle-même une dernière fois puis, en pleine rotation, le cut final vient clore les festivités. Nous laissant avec un gros doute sur ce que vivait Cobb, le personnage campé par Leonardo DiCaprio. Est-il dans la réalité ou dans une nouvelle illusion ?

DiCaprio ne sait pas ce que veut dire la fin d’Inception

L’acteur, pourtant très concerné par la question, n’a même pas la réponse à cette tortueuse question ! Lors d’un passage chez WTF with Marc Maron, en compagnie de Brad Pitt pour la promotion de Once Upon a time… In Hollywood, il a révélé qu’il n’avait pas tout compris de ce qu’avait imaginé Christopher Nolan. Et en particulier cette fin :

Je n’en ai aucune idée [de comment ça se termine]. Vous êtes juste concentré sur votre personnage. Quand il s’agit de Chris Nolan et de son esprit, et de la façon dont tout cela a été construit, tout le monde essayait constamment de résoudre ce puzzle… Ouais. Ça dépend de l’œil du spectateur, je suppose.

Nolan avait laissé entendre qu’il avait volontairement laissé la fin ouverte. Si telle est la vérité, il ne doit pas avoir expliqué à ses acteurs quelle était la finalité. On n’a donc pas fini de se cogner la tête contre un mur si on se remet à décrypter ce plan, qui joue un rôle important dans le culte autour du film.

Notre cerveau risque encore de surchauffer l’été prochain avec la sortie de Tenet, le nouveau film d’action du réalisateur qu’il vend comme son projet le plus ambitieux. La première bande-annonce de Tenet a laissé dans l’impossibilité de comprendre le concept derrière le scénario. Il faudra sûrement attendre la sortie le 22 juillet 2020 pour tout comprendre, dans la limite du possible.