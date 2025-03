Inconnu en France, ce film devient le 5e plus gros succès de tous les temps

Ne Zha 2, film d’animation chinois réalisé par Yu Yang (Jiaozi), a créé la surprise en devenant un phénomène mondial au box-office. Sorti en 2025, il s’impose déjà comme le film d’animation le plus rentable de tous les temps.

Un phénomène venu de Chine

Alors qu’il est encore totalement inconnu en France, le film d’animation chinois Ne Zha 2 fait pourtant l’actualité à travers le monde pour avoir atteint des sommets jamais imaginés. Avec plus de 2 milliards de dollars de recettes mondiales, ce film est désormais le 5ᵉ plus gros succès de l’histoire du cinéma. Il a ainsi dépassé Star Wars : Le Réveil de la Force, et Avengers : Infinity War. Il est devenu de fait le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation.

Ce long-métrage, signé Yu Yang (Jiaozi), est une suite directe du film Ne Zha sorti en 2019. Basée sur des éléments de la mythologie chinoise et le célèbre roman fantastique du XVIᵉ siècle, L’Investiture des dieux (Fengshen Yanyi), l’histoire suit Ne Zha, un enfant démon, et Ao Bing, le prince dragon. Privés de leurs corps physiques, ils se retrouvent à partager un même corps et doivent réussir trois épreuves périlleuses pour obtenir la précieuse potion qui permettra de restaurer leurs existences respectives.

Un succès colossal qui relance tout un secteur

Produit avec un budget conséquent de 80 millions de dollars (600 millions de yuans), Ne Zha 2 a nécessité cinq longues années de travail acharné, impliquant près de 4000 personnes. Le film est une prouesse technologique impressionnante, comptant près de 2000 séquences d’effets visuels spectaculaires sur une durée de 144 minutes.

Son succès phénoménal en Chine est saisissant : près de 190 millions de spectateurs, soit environ 13% de la population chinoise, ont déjà découvert le film en salles. C'est uniquement avec les recettes du box-office chinois que le film est devenu le cinquième plus grand succès mondial. Un exploit encore jamais vu pour un film d’animation local. Ce triomphe inattendu a même été décrit comme décisif pour l’industrie cinématographique chinoise, alors en difficulté suite à une importante baisse des entrées en salles en 2024. En relançant l’intérêt du public, Ne Zha 2 redonne confiance à tout un secteur économique majeur.

Désormais classé parmi les plus gros succès mondiaux du cinéma, ce film montre une fois de plus à quel point le box-office chinois joue un rôle déterminant dans l’industrie cinématographique contemporaine, et pourquoi la France pourrait bien découvrir prochainement ce nouveau phénomène du cinéma d’animation mondial.