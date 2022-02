Incroyable mais vrai : Alain Chabat est mal à l'aise dans le teaser du nouveau Quentin Dupieux

Voir aussi

Mission Impossible 8 : les adieux de Tom Cruise à Ethan Hunt ?

Et si Tom Cruise disait stop ? Avec six films "Mission : Impossible" déjà au compteur et les 7e et 8e opus prévus pour 2023 et 2024, l'acteur et producteur de la franchise aura mené des aventures et des cascades dangereuses aux quatre coins du monde depuis 1996. Et il se murmure que "Mission : Impossible 8" pourrait être son dernier dans la peau d'Ethan Hunt.