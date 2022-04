Independence Day Resurgence : comment Charlotte Gainsbourg s'est-elle retrouvée au casting ?

20 ans après la sortie du premier film, Roland Emmerich décide de sortir une suite de « Independence Day » en 2016. Un deuxième opus qui compte notamment la comédienne Charlotte Gainsbourg au casting. Découvrez comment l'actrice française s'est retrouvée dans cet énorme blockbuster américain.

Independence Day : une suite tardive

En 1996, Roland Emmerich réalise l'un de ses meilleurs films. Avec Independence Day, il propose un blockbuster de science-fiction drôle et intense, totalement ancré dans son époque. Porté, notamment, par Will Smith, Jeff Goldblum et Bill Pullman, Independence Day reçoit des retours globalement positifs. Le long-métrage est nommé à deux reprises aux Oscars, remporte le prix des Meilleurs effets visuels et rapporte plus de 817 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 75 millions. Un succès monstrueux, qui a poussé la 20th Century Fox à se lancer dans une suite, qui a pourtant mis plus de 20 ans à se produire.

Independence Day : Resurgence ©20th Century Fox

Face au succès du premier film, la Fox décide d'officialiser le lancement d'une suite. Ce deuxième volet a même une date de sortie fixée au 4 juillet 1998. Mais Roland Emmerich préfère se concentrer sur un autre film : Godzilla. Le projet Independence Day 2 est alors mis en suspens. Ce n'est que 14 ans plus tard que le producteur Dean Devlin confirme qu'Independence Day : Resurgence est dans les cartons.

Malheureusement, Independence Day : Resurgence ne remporte pas le même succès que son prédécesseur. Si Jeff Goldblum et Bill Pullman sont de retour au casting de cette suite, Will Smith décline la proposition, préférant garder son temps pour tourner dans Suicide Squad. Roland Emmerich est toujours derrière la caméra et se tourne alors vers une distribution plus jeune emmenée par Liam Hemsworth et Jessie T. Usher. Malheureusement, Independence Day : Resurgence reçoit des retours presses et spectateurs désastreux. Côté box-office, le long-métrage sauve les meubles avec plus de 389 millions de dollars de recettes (pour un budget de 165 millions).

La présence de Charlotte Gainsbourg

Finalement, Independence Day : Resurgence vaut le détour pour une seule et bonne raison : la présence de Charlotte Gainsbourg au casting. Avec le film de Roland Emmerich, la comédienne française fait sa première entrée dans un blockbuster américain de cette ampleur. Elle y incarne le Dr Catherine Marceaux. Mais alors, comment la comédienne française, plutôt habituée aux films d'auteurs et aux productions locales, s'est retrouvée dans Independence Day : Resurgence ?

Eh bien c'est grâce à Roland Emmerich lui-même. Le cinéaste est en effet un grand fan du travail de l'actrice et de celui de son père, Serge Gainsbourg. Il a donc tenu à lui offrir spécifiquement le rôle, comme le rapporte Fabrice Bellengier dans le livre Charlotte Gainsbourg, l'exquise esquisse :

Je suis fan de Charlotte et j'ai été très heureux qu'elle accepte le rôle. Gamin, j'étais déjà fou de son père et de sa mère. J'écoutais leur musique quand je venais dans le sud de la France. Je l'ai trouvée fascinante dans plusieurs films et j'ai eu de la chance parce qu'on a le même avocat, qui est un de ses amis. Il lui a expliqué qui j'étais, il a fait ma publicité en quelque sorte.

Catherine Marceaux (Charlotte Gainsbourg) - Independence Day : Resurgence ©20th Century Fox

C'est donc grâce à l'avocat de Roland Emmerich que notre Charlotte Gainsbourg nationale s'est retrouvée sur le plateau de cette grosse machine hollywoodienne. Ce n'est pas la première fois que l'actrice tente une entrée dans le cinéma hollywoodien. Déjà par le passé elle s'est présentée à de nombreuses auditions, comme elle le rapporte elle-même, au micro d'AlloCiné :

J'ai bien un agent en Amérique, mais le fait est qu'on me propose des films indépendants, pas des films d'Hollywood. J'ai fait des essais pour des films aussi différents que The Tree of Life de Terrence Malick, l'adaptation de Da Vinci Code ou Le Tour du Monde en 80 jours, avec Jackie Chan. Je trouve amusant de se frotter à ce genre de cinéma.

Actuellement, Charlotte Gainsbourg est à retrouver dans le rôle de Claire, dans la saison 2 de En thérapie.