Indes Galantes : une bande-annonce gracieuse pour le documentaire sur l'opéra hip-hop

La danse est à l'honneur dans le documentaire de Philippe Béziat "Indes Galantes", qui présente l'adaptation contemporaine des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau par Clément Cogitore. Un magnifique opéra hip-hop duquel on pourra découvrir la mise en scène, les répétitions, les chorégraphes et les danseurs, jusqu'aux représentations. Au cinéma le 28 octobre 2020.

Un documentaire pour un grand opéra hip-hop

Les Indes Galantes, à l’origine, est un opéra-ballet créé en 1735 par Jean-Philippe Rameau et Louis Fuzelier. Considéré comme un chef-d’oeuvre du genre de l’opéra-ballet, son influence dans les arts est très importante trois siècles plus tard, voire même grandissante. En effet, c’est bientôt dans les salles de cinéma qu’on pourra découvrir à ce sujet Indes Galantes, un documentaire réalisé par Philippe Béziat sur l’adaptation contemporaine hip-hop d’une partie de cette oeuvre, par le metteur en scène Clément Cogitore et les chorégraphes Bintou Dembélé, Igor Caruge et Brahim Rachiki. La bande-annonce est à découvrir ci-dessus, et le synopsis ci-dessous.

De Los Angeles à la Bastille, un opéra témoin de notre temps

"C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?"

Résolument moderne, utilisant entre autres la danse Krump née dans les ghettos de Los Angeles dans les années 90 - notamment en réaction à l'agression de Rodney King et des émeutes qui ont suivi, cet opéra a été présenté avec succès à l’Opéra Bastille durant l’automne 2019. Un spectacle magnifique que Philippe Béziat a donc voulu illustrer avec un documentaire pour saisir toutes les intentions de cette création unique, de son discours esthétique à son discours éminemment politique. D’une durée de 108mn, le documentaire sort au cinéma le 28 octobre 2020.