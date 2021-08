Indiana Jones 4 : M. Night Shyamalan parle de son projet avorté

Alors que Steven Spielberg est revenu à la réalisation du quatrième opus de la saga « Indiana Jones », un autre grand cinéaste a failli s’atteler au projet. En effet, M. Night Shyamalan revient sur son projet avorté !

Indiana Jones 4 : le vilain petit canard de la saga

En 2008, presque vingt ans après la sortie d'Indiana Jones et la Dernière croisade, Steven Spielberg et George Lucas ont décidé de produire et de réaliser un quatrième épisode de la franchise. Ainsi, le duo rappelle Harrison Ford dans la peau du célèbre archéologue pour un ultime tour de piste. Malheureusement, le film est très mal reçu par les fans et par la presse. L’idée de confronter Indy aux petits hommes verts est loin de faire l’unanimité. Pour autant, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal est un succès au box-office avec plus de 790 millions de dollars de recettes (pour un budget de 185 millions). Et tandis que James Mangold travaille actuellement sur un cinquième opus de la licence, M. Night Shyamalan est revenu sur son projet avorté.

Night Shyamalan a failli réaliser un film Indiana Jones

Indiana Jones 4 aurait pu être très différent de la version de Spielberg et Lucas. En effet, pendant un temps, le cinéaste M. Night Shyamalan était attaché au projet. Et si ce dernier avait en effet mis en scène Le Royaume du Crâne de cristal, le long-métrage aurait certainement été beaucoup plus sombre que le film final. Lors d’une récente interview avec Collider, le réalisateur du récent Old a discuté de ce film Indiana Jones qui ne verra jamais le jour. Voici ce qu’il avait à dire sur la question :

Les Aventuriers de l'Arche perdue est mon film préféré de tous les temps. Quand j'étais enfant, c'était un rêve de voir un dans une salle de cinéma, alors quand on m'a demandé plus tard d’en écrire un. J’aurai pu m'évanouir à ce moment-là. C'était incroyable. J'ai encore mes cahiers. J'ai encore toutes mes idées de notées pour ce film.

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de cristal ©LucasFilm

Shyamalan n’est pas entré dans les détails et n’a pas précisé l’intrigue de son film avorté. Mais une chose est quasi-certaine, la vision du cinéaste aurait été incontestablement plus sombre que celle de Steven Spielberg et George Lucas. En atteste sa filmographie impressionnante, notamment composée de films comme Le Village, Signes, Sixième Sens ou encore plus récemment Glass. Pour autant, les idées de M. Night Shyamalan resteront malheureusement à l’état de lignes sur des feuilles de papiers. En attendant, Indiana Jones 5 est actuellement en tournage sous la direction de James Mangold.