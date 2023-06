Indiana Jones 5 : Harrison Ford a recadré les cascadeurs du film

Alors qu’on attend de pouvoir découvrir sa dernière performance en tant qu’Indiana Jones dans "Le Cadran de la Destinée", Harrison Ford a révélé s'être un peu emporté contre des cascadeurs qui voulaient l'aider durant le tournage du film.

Indiana Jones 5 : un grand retour au cinéma

Après quinze ans d’absence, le plus célèbre archéologue du monde sera bientôt de retour au cinéma dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. On retrouvera cette fois le héros incarné par Harrison Ford durant la Guerre Froide, en 1969. Il y sera aux prises avec un ancien nazi ayant fui aux États-Unis et étant désormais impliqué dans le développement du programme spatial américain.

Pour l'accompagner dans cette aventure, on retrouvera notamment au casting Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies, Toby Jones et Boyd Holbrook.

Phoebe Waller-Bridge et Harrison Ford - Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ©The Walt Disney Company France

Indiana Jones 5 marquera la dernière apparition d’Harrison Ford dans l’un de ses deux rôles les plus iconiques. L’acteur de 80 ans a récemment donné une interview à Esquire pour évoquer le long-métrage. Il a notamment assuré qu’il voulait que sa dernière aventure en tant qu’Indy soit « ambitieuse avec le personnage ». Et il a aussi livré une anecdote sur l’une des scènes d’action du film.

L’anecdote d’Harrison Ford sur une scène du film

L’une des scènes d’Indiana Jones 5 montre le héros lancé dans les rues de New York sur un cheval, pendant le défilé célébrant le premier atterrissage sur la lune. Harrison Ford a révélé que lorsqu’il avait terminé de tourner la scène, il avait dû recadrer des cascadeurs qui tentaient de l’aider à descendre de cheval :

J’ai regardé vers le bas et j’ai vu ces trois cascadeurs qui voulaient s’assurer que je ne tombe pas de ma selle. Ils m’ont dit ‘Oh, nous avions seulement peur parce que nous pensions, vous savez, blah blah blah…’ Et je leur ai dit ‘Laissez-moi tranquille, put***. Je suis un vieil homme qui descend d’un cheval, et c’est ce à quoi je veux ressembler.

Malgré son âge, l'acteur ne semble pas prêt à dire adieu à son métier. On pourra bientôt le retrouver dans Thunderbolts et Captain America 4. Il y jouera Thaddeus Ross, reprenant le rôle précédemment tenu par William Hurt. Ces deux films sortiront respectivement le 1er mai 2024 et le 24 juillet de la même année. En attendant, Harrison Ford sera donc à l’affiche d’Indiana Jones 5 dans quelques semaines. Le long-métrage de James Mangold arrivera dans les salles françaises le 28 juin prochain.