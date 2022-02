Indiana Jones 5 : Harrison Ford a sauvé la vie d'un membre de l'équipe durant le tournage

[ATTENTION, cet article contient de possibles spoilers sur l'intrigue du film !] Harrison Ford a eu un geste héroïque quelques jours avant la fin du tournage d'"Indiana Jones 5". Après avoir vu un technicien s'effondrer, l'acteur a immédiatement réagi avant l'arrivée des secours.

Fin de tournage pour Indiana Jones 5

Le plus célèbre aventurier du cinéma fera prochainement son retour dans les salles obscures. Près de quinze ans après la sortie d'Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Harrison Ford a retrouvé le chapeau, la veste en cuir et le lasso de l'archéologue. Aux commandes de ce cinquième opus, James Mangold succède à Steven Spielberg, qui garde la casquette de producteur exécutif. Le réalisateur a la lourde tâche de rattraper la déception provoquée par le quatrième volet. Et les fans sont évidemment attentifs aux moindres détails sur l'intrigue du film. Des photos du tournage ont notamment donné naissance à des rumeurs autour d'un éventuel voyage temporel.

Côté casting, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Antonio Banderas et Toby Jones accompagnent Harrison Ford dans cette nouvelle aventure. Après de nombreuses péripéties, l'équipe du long-métrage a enfin bouclé le tournage. Le producteur Frank Marshall a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter en déclarant :

C'est dans la boîte !!

Faisant référence aux derniers mois particulièrement mouvementés et à la longue phase de post-production qui l'attend, James Mangold a quant à lui publié sur le réseau social :

Ainsi commence le premier jour après la tempête…

Le geste héroïque de Harrison Ford

Le tournage d'Indiana Jones 5 a été riche en rebondissements parfois dramatiques. En novembre 2021, le technicien de plateau Nic Cupac a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Fès, au Maroc, comme le rapporte The Sun. Les prises de vues dans le pays ont par ailleurs été retardées en raison de l'épidémie de coronavirus.

Quelques mois plus tôt, en juin 2021, Harrison Ford s'est blessé à l'épaule pendant les répétitions d'un combat. L'acteur est réapparu sur le plateau près de quatre mois plus tard, en octobre dernier. Parmi les autres incidents, on compte également la colère des Londoniens en juin 2021 en raison du tournage dans la capitale anglaise, qui a nécessité le blocage de plusieurs rues et transformé le quotidien des résidents en "enfer".

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ©Paramount Pictures

Des péripéties auxquelles aurait pu s'ajouter un autre drame si Harrison Ford n'était pas intervenu à temps. Selon les informations de The U.S. Sun relayées par Allociné, quelques jours avant la fin du tournage, le comédien s'est rendu compte que l'un de ses collègues était victime d'une attaque cardiaque. Après l'avoir vu s'effondrer, l'acteur a hurlé pour qu'un médecin intervienne le plus rapidement possible. Les premiers soins ont ensuite été prodigués au technicien. Une source raconte à propos du geste héroïque de la star :

Harrison se tenait à quelques mètres seulement et il a crié qu'il lui fallait un médecin. Il y a eu pas mal de panique. Les premiers à l'aider lui ont fait un massage cardiaque, en attendant que l'ambulance et les médecins arrivent.

Le membre de l'équipe a ainsi pu être pris en charge et emmené à l'hôpital à temps.

Pour découvrir Indiana Jones 5, rendez-vous au cinéma le 28 juin 2023.