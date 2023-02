Indiana Jones 5 : Harrison Ford parle de son rajeunissement numérique

Au moins une scène de "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée" montrera le célèbre archéologue aventurier bien plus jeune que dans le reste du film. À quelques mois de la sortie du long-métrage de James Mangold, Harrison Ford a révélé comment l’équipe technique l’avait rajeuni.

Indiana Jones de retour dans le passé dans Le Cadran de la Destinée

Après quinze ans d’absence, l’aventurier le plus célèbre du monde sera de retour sur les écrans de cinéma cette année. Dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le héros incarné par Harrison Ford sera de nouveau confronté aux nazis. Si l’intrigue du film se déroulera en 1969, donc bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’anciens nazis étaient à cette époque impliqués dans le développement du programme spatial américain.

Harrison Ford - Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ©The Walt Disney Company

On retrouvera donc Indiana Jones des années après sa dernière apparition dans Le Royaume du Crâne de Cristal. Mais on aura aussi l’occasion de le voir de nouveau jeune dans le dernier opus de la saga. Comme l’a montré la bande-annonce mise en ligne par Disney en décembre dernier, au moins un passage du long-métrage sera un flash-back. Et mettra donc en scène un Indy bien plus jeune que celui du reste du film.

Harrison Ford décrit son rajeunissement

Harrison Ford s’est récemment exprimé sur ce rajeunissement numérique. L’acteur avait déjà révélé par le passé que celui-ci était le plus réussi qu’il avait eu l’occasion de voir dans n’importe quel film. Il faut dire que les images du flash-back vues dans la bande-annonce sont particulièrement impressionnantes. Et Ford a récemment donné des détails sur la façon dont ce résultat a été obtenu. Présent au Late Show with Stephen Colbert, il a expliqué le processus en question :

C’est mon vrai visage à cet âge. Ils ont utilisé un programme d’intelligence artificielle qui peut se servir de toutes les images que Lucasfilm possède. Et parce que j’ai fait de nombreux films pour eux, ils ont toutes ces images de moi, dont certaines qui n’ont pas été utilisées dans des films. Donc ils peuvent les prendre en référence pour les différents angles d’où arrive la lumière, les expressions sur mon visage… Je ne sais pas comment ils font ça. Mais c’est mon vrai visage. Et ensuite, ils me mettent des petits points sur le visage et je prononce les dialogues, et ils les font prononcer au personnage. C’est fantastique.

Comme le précise Total Film, la même technologie a par exemple été utilisée pour le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian, afin de rajeunir Mark Hamill. Cette technologie semble donc s’améliorer. Et on peut penser qu’elle sera de plus en plus utilisée pour les scènes de rajeunissement dans de futurs films.

Verdict en juin prochain pour ce dernier opus

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter encore quelques mois avant de voir tous les passages d’Indy plus jeune dans Le Cadran de la Destinée. Ce cinquième volet de la saga imaginée par George Lucas, qui sera sans doute la dernière sortie d’Harrison Ford dans la peau de l’archéologue, sortira le 28 juin prochain.