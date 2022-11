Indiana Jones 5 : Harrison Ford sera rajeuni dans l'introduction qui s'annonce spectaculaire

L'an prochain, Harrison Ford reprendra le chapeau et le fouet d'Indiana Jones une dernière fois dans un cinquième opus, pour lequel James Mangold (Logan, Le Mans 66) succède à Steven Spielberg à la réalisation. Un long-métrage auquel le magazine Empire vient de consacrer un dossier révélant des images exclusives, dont une du méchant incarné par Mads Mikkelsen, ainsi que plusieurs éléments de l'intrigue.

Ce nouvel opus se déroulera principalement en 1969. Après Les Aventuriers de l'arche perdue et Indiana Jones et la Dernière Croisade, le célèbre archéologue combattra à nouveau des nazis ayant notamment participé à la conquête spatiale sur le sol américain. Comme l'a confié le coscénariste Jez Butterworth à Empire, "le programme Apollo a été mené en partie par une bande d'anciens nazis". Mads Mikkelsen devrait justement interpréter l'un d'eux.

Pour cette nouvelle confrontation, Indiana Jones devrait avoir pour alliée sa filleule Helena (Phoebe Waller-Bridge). Mais avant que le film ne se consacre à cette fameuse course spatiale opposant les États-Unis à la Russie, les spectateurs retrouveront le héros en pleine Seconde Guerre mondiale.

La scène d'ouverture qui s'annonce musclée dévoilera une version rajeunie numériquement d'Harrison Ford, grâce à la technologie du De-Aging. Cette introduction se déroulera dans un château et marquera un premier affrontement dans le long-métrage entre Indiana Jones et des nazis. Pour James Mangold, il s'agit de donner un premier "shoot d'adrénaline" au public avant de l'emmener à la fin des années 60.

La productrice Kathleen Kennedy promet de véritables prouesses visuelles avec cette séquence :

Mon espoir est que l'on regarde la scène et que l'on se dise : "Oh mon Dieu, ils ont retrouvé des images tournées il y a quarante ans !" On plonge le public dans une aventure, Indy cherche quelque chose et on se dit tout de suite : "Je suis dans un film d'Indiana Jones".