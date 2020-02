Indiana Jones 5 : Harrison Ford veut que le film égale les succès Marvel

Vous avez aimé ? Partagez :

Les blockbusters de Disney, et en particulier ceux de Marvel, sont des exemples de réussite au box-office, avec des scores toujours plus forts et des records à la pelle. Harrison Ford aimerait bien que son retour dans « Indiana Jones 5 » soit autant couronné de succès lorsque le film sortira.

Actuellement à l’affiche de L’Appel de la Forêt, Harrison Ford repartira bientôt à l’aventure pour tourner enfin Indiana Jones 5 ! Oui, vous ne rêvez pas, ce nouvel épisode est en passe de se faire après des années et des années de développement. Le scénario a mis longtemps à se dessiner et, ces derniers mois encore, il n’était pas finalisé. On ne vous garantira pas que c’est le cas actuellement mais il faudra que ce le soit prochainement parce que le tournage est programmé pour débuter dans deux mois. Ford va reprendre un costume qu’il ne connaît que trop bien, malgré le fait qu’il soit de plus en plus âgé. Puisqu’on parlait du scénario, rien n’est connu sur le sujet. Kathleen Kennedy a pris le soin d’expliquer que ce ne serait pas un reboot ou quoi que ce soit d’autre mais bien une suite que réalisera Steven Spielberg !

Indiana Jones fera-t-il aussi fort que les productions Marvel ?

Lors d’un passage chez HeyUGuys pour L’Appel de la Forêt, Harrison Ford n’en a pas dit plus sur l’histoire mais il espère qu’Indiana Jones 5 va tout casser au box-office, à la manière d’un film Marvel, tout en arrivant à surprendre les fans :

Je ne veux pas vraiment leur donner ce qu’ils veulent voir, je veux leur donner quelque chose qu’ils n’avaient pas anticipé. Ils sont habitués à une certaine déception lorsque vous revisitez [des classiques]. Certes, les films Marvel sont un exemple frappant d’une réussite inverse, ils ont tout explosé. Eh bien, nous n’allons pas faire un autre Indiana Jones à moins d’être en mesure de tout exploser aussi ! Nous voulons que ce soit le meilleur.

On le connaît ce refrain du retour qui s’annonce comme le meilleur de la franchise. On espère que ce sera le cas, même si les trois premiers épisodes sont excellents et difficiles à dépasser. Les chiffres hallucinants de Marvel au box-office font rêver sauf que leur stratégie est plus massive, avec un réseau tentaculaire de projets qui se rejoignent. Indiana Jones a une popularité avérée dans l’imaginaire collectif mais le film se fait dans un autre moule que celui des Marvel. Puis, malheureusement pour lui, il arrivera après le navrant Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Avant de songer à égaler Marvel, que l’équipe se débrouille pour sortir un cinquième opus supérieur au quatrième. Ce sera déjà une petite victoire.

Les nombreux reports sont normalement de l’histoire ancienne et la date de sortie devrait rester fixée au 7 juillet 2021.