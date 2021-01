Indiana Jones 5 : James Mangold a peut-être révélé un détail du scénario

"Indiana Jones 5" est un projet qui met du temps à voir le jour mais il reste toujours sur le feu. James Mangold remplace Steven Spielberg pour ce qui devrait être la dernière aventure d'Harrison Ford dans ce rôle. Le réalisateur vient possiblement de teaser quand se déroulera son film.

Indiana Jones 5 : James Mangold aux commandes

Après avoir été derrière les quatre premiers films de la franchise, Steven Spielberg a décidé qu'il n'était pas le plus apte à piloter cette cinquième aventure du mythique héros incarné par Harrison Ford. Le peu apprécié Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal avait déjà entaché quelque peu l'histoire entre Steven Spielberg et le personnage. On a longtemps cru qu'il serait à bord mais c'est donc James Mangold qui a été choisi pour prendre sa place. Un choix pas si mauvais, le réalisateur étant responsable des forts bons Logan et Le Mans 66.

Le public est au courant depuis un moment qu'un nouvel opus se prépare, sans que quelque chose de concret ne se fasse. C'est très probablement la dernière fois qu'Harrison Ford campera ce rôle. À désormais 78 ans, il ne pourra plus faire ce genre de choses pendant longtemps. Aux dernières nouvelles, Indiana Jones 5 doit sortir le 27 juillet 2022 et le tournage se déroulera au printemps prochain.

Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal ©Paramount Pictures

Un épisode dans les années 60 ?

En dépit d'une avancée significative programmée dans les prochains mois, on ne sait rien sur le scénario du film. La version de David Koepp ne sera pas utilisée, ce dernier ayant décidé de quitter le projet en même temps que Steven Spielberg. Une nouvelle phase d'écriture a eu lieu, pour redéfinir les contours à l'intrigue. James Mangold vient peut-être de lâcher un indice sur le film avec un récent tweet. Le réalisateur vante le groupe The Velvet Underground et précise que "tous les films" sur lesquels il travaille se déroulent dans le New York des années 60.

Il n'en faut pas plus pour qu'on théorise sur un Indiana Jones 5 qui se passera également à cet endroit et à cette époque. Est-ce techniquement possible ? Oui. Parce que le quatrième se déroulait durant la seconde partie des années 50. 14 ans vont séparer sa sortie avec celle du prochain, ce qui permet totalement d'envisager un déroulé dans la décennie suivante sans discontinuité. Il n'y aurait aussi aucun problème pour qu'Harrison Ford reprenne le rôle, l'acteur ayant vu son âge avancer en même temps que celui de son personnage. Reste évidemment à savoir si le réalisateur parle d'Indiana Jones 5 dans ce tweet.