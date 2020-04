Indiana Jones 5 : la sortie du film est repoussée d'un an

La production d'"Indiana Jones 5" vient de connaître un nouveau rebondissement. Après avoir été repoussé plusieurs fois, avoir changé de scénariste et avoir vu Spielberg récemment quitter le navire, le film vient de voir sa date de sortie être repoussée à cause du coronavirus.

Alors qu’Harrison Ford avait récemment annoncé que le tournage d’Indiana Jones 5 devait initialement commencer d’ici peu, de nombreux rebondissement ont eu lieu depuis pour le film. Après avoir appris que Spielberg abandonnait la barre pour la première fois de l’histoire de la franchise, la crise du coronavirus a éclaté, forçant la production à être une nouvelle fois repoussée. On apprend désormais que la sortie du film est décalée d’un an. Le long-métrage est donc maintenant attendu pour le 29 juillet 2022. Harrison Ford aura alors 79 ans.

Cela fait suite à de nombreux reports qui ont déjà freiné la sortie du film. En développement depuis des années, Indiana Jones 5 a eu droit à plusieurs scénarios, de nombreuses dates de sorties et de très nombreuses rumeurs non vérifiées. Et alors que le projet semblait enfin sur de bons rails, avec un tournage prévu en avril selon son principal interprète, Spielberg abandonnait récemment le navire, expliquant qu’il laissait la place à un autre réalisateur pour apporter un œil neuf à la saga.

Les rumeurs récentes faisaient état de discussions entre le studio et James Mangold, derrière Night and Day ou encore Logan, et récemment auteur de Le Mans 66. Aucun communiqué officiel n’a pour le moment confirmé le cinéaste dans le fauteuil de réalisateur pour ce cinquième Indiana Jones, et on verra donc si les discussions aboutissent.

Une opportunité de perfectionner le script pour Indiana Jones 5 ?

Du côté du casting, Harrison Ford sera de retour dans le costume de l’aventurier le plus célèbre du monde. C’est pour l’instant le seul personnage annoncé dans le film. Aucun second rôle n’a été dévoilé. On ne sait par exemple pas si Karen Allen reviendra dans la peau de Marion, la nouvelle femme d’Indie depuis la fin du Royaume du Crâne de Cristal.

C’est aussi le grand flou du côté de l’intrigue. Aucune information n’a filtré quant aux prochaines aventures du professeur aventurier. On sait par contre que Jonathan Kasdan, le fils de Lawrence, a remplacé David Koepp au scénario du nouveau film. Alors qu’Harrison Ford avouait récemment que quelques détails restaient à peaufiner, cela laissera au moins le temps à Kasdan de proposer un scénario abouti.

Comme tous les autres studios, Disney a été forcé de reporter nombre de ses films à cause du coronavirus. En plus d’Indiana Jones 5, le studio aux grandes oreilles a ainsi dû décaler ses deux films Marvel de l’année. Black Widow, normalement prévu pour avril, sortira finalement le 6 novembre, et Eternals, que l’on devait découvrir en fin d’année, est maintenant fixé pour le 12 février 2021. Le film Mulan en live action a lui aussi été impacté, et il faudra attendre le 24 juillet prochain pour le voir.