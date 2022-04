Indiana Jones 5 : Mads Mikkelsen élogieux envers Harrison Ford

"Indiana Jones 5", maintenant attendu pour juin 2023, sera un événement. Sera-t-il le point final de la saga ? Ou au contraire sera-t-il une ouverture vers un univers étendu ? Dans tous les cas le spectacle sera au rendez-vous, mis en scène par James Mangold et interprété par un casting de stars. Membre de ce casting, Mads Mikkelsen s'est récemment exprimé sur Harrison Ford et sur la vision des auteurs du film, qui devrait nous ramener aux sources de la légendaire saga.

Indiana Jones 5, horizon 2023

Après quatre premiers films, dont une trilogie monumentale qui a marqué l'histoire du cinéma, le cinquième chapitre des aventures du célèbre archéologue Indiana Jones devrait arriver sur nos écrans l'année prochaine. Les questions sont nombreuses. Quelle sera l'intrigue de Indiana Jones 5 ? Est-ce le dernier film de l'immense saga créée par George Lucas et Steven Spielberg en 1981 ? Doit-on se préparer aux adieux d'Harrison Ford à un de ses rôles iconiques ? Les rumeurs de voyage dans le temps vont-elles se confirmer ?

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ©United International Pictures

Il va falloir patienter pour obtenir des réponses, puisque Indiana Jones 5 est pour le moment attendu en France pour le 28 juin 2023. Tout est tenu secret, mis à part un casting extrêmement séduisant composé notamment, autour du légendaire interprète de l'archéologue, de Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Thomas Kretschmann et Mads Mikkelsen. Avec James Mangold à la réalisation et Steven Spielberg à la production exécutive, on a donc une vraie dream team pour porter le film. Et Mads Mikkelsen a souhaité déjà témoigner de tout le bien qu'il pense d'Indiana Jones 5 et de son principal interprète.

Mads Mikkelsen : "Harrison Ford est une personne incroyablement forte"

Alors qu'il est actuellement à l'affiche de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, l'acteur danois a été interrogé par The Hollywood Reporter sur sa participation à Indiana Jones 5. Il lui était bien sûr interdit de parler de l'histoire ou de son personnage - la rumeur en fait le méchant du film -, alors Mads Mikkelsen a donné son sentiment sur Harrison Ford et son ressenti sur la vision de James Mangold.

Je n'avais jamais rencontré Harrison Ford avant, c'était donc la première fois, et c'est une personne incroyablement forte. Pas seulement en tant qu'acteur, mais physiquement. Je me souviens de notre premier jour de tournage, c'était de nuit et on a arrêté à 5h du matin. Il est tout de suite monté sur son VTT et a fait 50 kilomètres. Harrison est un monstre, un très gentil monstre.

Les Aventuriers de l'arche perdue ©Paramount Pictures

Voilà qui devrait tordre le cou aux rumeurs de faiblesse physique, après la blessure qu'Harrison Ford, bientôt 80 ans, a connue sur le tournage. Mais plus intéressant, Mads Mikkelsen a aussi partagé son avis sur le travail de James Mangold et sur l'ambiance de Indiana Jones 5.

"Les Aventuriers de l'arche perdue" était un de mes films préférés, et il suintait cette période dorée des feuilletons des années 40. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cinquième film. On revient très franchement au premier et au second film pour avoir l'état d'esprit des origines, le Indy originel, quelque chose de dense et d'épique. Ça ressemble vraiment à un film de Spielberg, même si c'est James qui le réalise, parce qu'il le fait avec la même vision.

James Mangold, le bon choix

Initialement, Steven Spielberg devait réaliser ce cinquième film. Mais les années de développement, bousculées par la pandémie, et le planning du réalisateur légendaire ont eu raison de cette configuration. Ainsi, Spielberg annonce le 27 février 2020 qu'il se retire de la réalisation, mais reste producteur. On apprend très vite que James Mangold, loué pour son travail récent sur Le Mans 66, prend la relève.

James Mangold ©Jordan Strauss/Invision/AP

Indiana Jones, c'est une direction artistique unique, et un soin tout particulier apporté aux sensations quasi olfactives et tactiles. Autrement dit, on devine presque le toucher du cuir de son blouson sous les doigts, les odeurs de sable, d'essence et de poudre qui émanent des courses-poursuites. On sent la chaleur du Caire, la moiteur de l'Inde, la poussière des vieux manuscrits...

Pour retrouver cette idée, qui est celle vantée par Mads Mikkelsen, James Mangold est sans doute le meilleur réalisateur qui pouvait prendre la place de Steven Spielberg, puisque celui-ci est un réalisateur qui favorise les effets visuels pratiques plutôt que les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il fera en "vrai" tout ce qu'il pourra sur le plateau, repoussant au maximum l'usage de fonds verts et d'incrustations numériques.

C'était à la fois la forme et le sous-texte de son film Le Mans 66, qui célébrait un cinéma d'aventure passionné par la graisse et la mécanique, et on espère que cette méthode, plus "authentique" que le recours systématique aux effets spéciaux, sublimera l'intrigue d'Indiana Jones 5.