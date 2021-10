Indiana Jones 5 : Mads Mikkelsen se dévoile en images

Actuellement en tournage, « Indiana Jones 5 » fait de nouveau parler de lui. En effet, une série de photographies mettant en scène Harrison Ford et Mads Mikkelsen a été partagée sur le net.

Indiana Jones 5 : James Mangold prend la suite

Faut-il réellement refaire le parcours d’Indy au cinéma ? Bon, pour les quelques inattentifs qui dormiraient au fond de la salle, le premier Indiana Jones sort en 1981. C’est Steven Spielberg qui s’occupe de la réalisation de Les Aventuriers de l’Arche Perdue. Devant la caméra, il engage le grand Harrison Ford. Auréolé de son succès dans les habits de Han Solo, le comédien endosse un nouveau grand rôle : celui de l’archéologue et professeur Henry Jones Jr, alias Indiana Jones. Le film est un énorme succès, et remporte 4 Oscars sur ses 8 nominations. Côté box-office, pour un budget de 18 millions de dollars, le long-métrage en rapporte au total plus de 389 millions. Suite à ce triomphe la Paramount se lance dans la production d’une saga compète.

Indiana Jones (Harrison Ford) - Indiana Jones et le Temple Maudit ©Paramount Pictures

Indiana Jones et le Temple Maudit sort en 1984, puis de Indiana Jones et la Dernière Croisade qui voit le jour en 1989. Deux énormes succès critiques et populaires. Il faut ensuite attendre 2008 pour voir Indy revenir sur grand écran dans le mal-aimé Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. En tout, les quatre opus rapportent approximativement 2 milliards de dollars de recettes au box-office. Et tandis qu’aujourd’hui Harrison Ford a 79 ans, il reprend une cinquième fois le rôle d'Indy.

Mads Mikkelsen se dévoile

Après avoir repris le rôle de Han Solo dans Star Wars : Le Réveil de la Force et celui de Rick Deckard dans Blade Runner 2049, Harrison Ford veut boucler tous ses grands rôles et va donc revenir dans la peau d’Indiana Jones pour un cinquième volet. Attendu pour le 27 juillet 2022 dans les salles obscures, ce cinquième film n’est plus réalisé par Steven Spielberg. Ce dernier a laissé sa place à James Mangold, qui s’est dernièrement illustré avec deux excellents films : Logan et Le Mans 66. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de ce nouveau chapitre des aventures d’Indy. On sait simplement que le casting, en plus d’Harrison Ford, se composera de Phoebe Waller-Bridge, de Toby Jones, de Boyd Holbrook, d’Antonio Banderas ou encore de Mads Mikkelsen.

Indiana Jones 5 ©Paris Match

Actuellement, James Mangold et son équipe poursuivent le tournage du film en Sicile. Comme pour les autres volets, Indy va faire de nombreux kilomètres pour résoudre ses mystères. On sait notamment que le tournage est déjà passé par l’Angleterre et qu’il se poursuit donc actuellement sur les terres italiennes. Ainsi, les premières photographies de Mads Mikkelsen dans la peau de son personnage, encore tenu secret, viennent de sortir sur le net. Il porte un élégant costume gris et un chapeau qui devrait rendre jaloux Indy. Pour le moment, on ne sait pas encore s’il jouera le rôle d’un allié ou d’un ennemi d’Indy. Affaire à suivre donc !