Indiana Jones 5 ne sera pas un reboot

Dans la catégorie des arlésiennes, « Indiana Jones 5 » a clairement sa place. Le nouveau volet des aventures du héros incarné par Harrison Ford, réalisé par Steven Spielberg, est toujours en développement mais, promis, ce ne sera pas un reboot selon Kathleen Kennedy !

Après le douloureux Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, a-t-on vraiment envie de prendre le risque de voir la franchise s’abîmer ? Ce projet de cinquième film traîne depuis longtemps à Hollywood et, de report en report, on n’en voit toujours pas le bout. Steven Spielberg a l’air toujours partant pour s’en occuper mais il a d’autres chats à fouetter dans l’immédiat, dont son remake de West Side Story prévu le 16 décembre 2020 en salles.

Un temps annoncé pour 2019, puis 2020, Indiana Jones 5 dispose maintenant d’une date de sortie arrêtée au 7 juillet 2021. Pour y arriver, il faudra que le scénario soit achevé très prochainement et que le tournage ne tarde pas à avoir lieu. L’écriture serait d’ailleurs ce qui coince le plus, avec plusieurs scénaristes, dont David Koepp, en train de s’activer pour déterminer ce que cet opus va raconter.

Indiana Jones 5 se fera et ça ne sera pas un reboot

De passage sur le tapis rouge des BAFTA, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm et la co-fondatrice d’Amblin Entertainment a été interrogé sur le futur de Star Wars, mais aussi sur Indiana Jones. Au micro de la BBC, elle confirme que les choses progressent et que l’option reboot n’est même pas envisageable :

On bosse dessus, pour avoir un script qui ira dans le sens qu’on veut et ensuite nous serons prêts pour y aller. Harrison Ford sera impliqué. Ce ne sera pas un reboot, c’est une continuation.

À l’heure où Hollywood cherche toutes les combines possibles pour sortir à la chaîne des spin-offs, des reboots ou des remakes, nous aurions pu avoir peur pour Indiana Jones 5. Il ne pouvait en être qu’ainsi, car Harrison Ford a toujours été annoncé dans le rôle principal – bien qu’on puisse avoir des doutes sur le physique d’un acteur en train de vieillir. Âgé de 77 ans, il n’a plus les mêmes jambes que durant sa jeunesse. Cette vieillesse devrait être un paramètre pris en compte par le scénario. Avec les mauvais retours provoqués par le quatrième épisode, il serait risqué de retenter une alliance avec un autre héros plus jeune, pour miser sur un choc des générations – le procédé à la mode en ce moment dans l’exploration des franchises anciennes.

Le début du tournage d’Indiana Jones 5 est espéré avant cet été.