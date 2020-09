Indiana Jones 5 : on sait pourquoi Steven Spielberg n'a pas réalisé le film

« Indiana Jones 5 » est toujours prévu. Pourtant la production est au ralenti. David Koepp, l’ancien scénariste du film, revient sur la préparation laborieuse de ce nouvel opus, et notamment sur le départ de Steven Spielberg.

Indiana Jones 5 : James Mangold à la réalisation

Cela fait maintenant 12 ans que Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal a vu le jour. Un quatrième épisode descendu par la presse et les spectateurs qui avait pourtant rapporté plus de 790 millions de dollars au box-office. Depuis quelques temps maintenant, un cinquième épisode a été officialisé, encore porté par Harrison Ford. Toujours prévu pour le 27 juillet 2022, le film n'avance pourtant pas. Et pour une fois, ce n'est pas la faute du Covid-19.

Initialement, Steven Spielberg devait reprendre la réalisation de ce nouvel épisode. Mais le cinéaste a finalement abandonné le projet, remplacé par James Mangold, le réalisateur de Logan. David Koepp, l'ancien scénariste du film, a profité du départ de Spielberg pour s’éclipser également, laissant un scénario qui n'est pas terminé. Le célèbre auteur, qui a notamment travaillé sur Jurassic Park, L'Impasse, Snake Eyes, Spider-Man, Panic Room ou encore La Guerre des Mondes, a expliqué les raisons du départ de Steven Spielberg.

Difficile de trouver un terrain d'entente

Lors d'une interview avec Den of Geek, David Koepp, le célèbre scénariste et ami de Steven Spielberg, a révélé quelques informations sur la préproduction houleuse d'Indiana Jones 5. Lui qui a travaillé sur une première version du scénario a expliqué que chacune des forces créatives du projet avait beaucoup d'idées mais que les rassembler ne fonctionnait pas forcément. Et c'est notamment ce qui a entraîné le départ de Steven Spielberg :

J'ai écrit plusieurs brouillons avec Steven. Chacun avait des éléments forts et des faiblesses. Ce qui arrive. Mais c'était surtout difficile de réunir tout le monde et tous les éléments en même temps. Il était difficile de trouver un terrain d'entente entre notre scénario, celui de Disney, et les désirs d'Harrison Ford. Et c'est ce qui a décidé Spielberg à partir. Lorsque James Mangold a remplacé Steven Spielberg, c'était un point de rupture assez logique. J'en ai profité pour m'en aller aussi. Parce que je pense que la dernière chose que veut un nouveau réalisateur, c'est le scénariste de l'ancien. C'est un frein. Personne ne veut d'un mec assis avec les bras croisés qui dit « Spielberg l'aurait pas fait comme ça... ». J'ai eu une longue conversation amicale avec James Mangold. Il était très sympa.

Pas le droit à l'erreur

Steven Spielberg est toujours impliqué dans le projet en tant que producteur. David Koepp continue son intervention en rappelant la difficulté de faire un nouveau Indiana Jones. La trilogie est culte, et les fans attendent ce nouvel opus au tournant. Tout comme le précédent :

C'est difficile de faire un nouveau Indiana Jones. Il doit être génial. Les trois premiers films sont cultes, et adorés de tous. D'où la difficulté d'en faire un nouveau. Mais je pense que James Mangold est un gars formidable pour l'explorer. Ce qu'il a fait avec Logan était remarquable.

Évidemment que c'est compliqué de revenir avec un nouvel Indiana Jones. Surtout après la déception engendrée par le précédent épisode. Après, il y a encore une éventualité pour éviter tout nouveau désastre : c'est de ne pas le faire...