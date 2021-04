Indiana Jones 5 s'est trouvé son premier rôle féminin

"Indiana Jones 5" vient de se trouver une autre star pour partager l'affiche avec Harrison Ford. L'ultime volet des aventures de l'archéologue au fouet s'offre les services d'un des talents les plus surveillés de ces dernières années.

Indiana Jones 5 : sortie prévue en 2022

Indiana Jones 5 est une arlésienne en bonne et due forme. Le film doit se faire depuis des années mais le processus a pris un temps fou avant d'aboutir. Harrison Ford va reprendre son rôle pour la toute dernière fois, alors qu'il cumule 78 printemps. Un âge assez avancé qui ne va pas l'empêcher de faire encore quelques cascades. S'il était évident que le film allait s'appuyer sur lui, on a longtemps cru que l'autre tête forte de la franchise, Steven Spielberg, allait aussi rempiler. Ça aurait pu être le cas mais on a finalement appris que James Mangold serait aux commandes. Pas une mauvaise nouvelle compte tenu du CV du garçon. Un artisan d'une grande fiabilité à qui l'on doit des beaux moments de cinéma comme Logan et Le Mans 66.

La sortie a été fixée au 27 juillet 2022 et, par conséquent, le tournage devrait débuter à l'été prochain. Malgré le fait que la préparation du film avance désormais à un bon rythme, on ne sait pas encore ce que le scénario va raconter. On n'imagine rien d'autre qu'une sortie avec les honneurs pour un héros mythique du cinéma américain. Surtout qu'il nous en doit une belle après le douloureux ratage Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal.

Phoebe Waller-Bridge partagera l'affiche avec Harrison Ford

Le casting commence à prendre forme avec une arrivée majeure. Phoebe Waller-Bridge a été choisie pour tenir le premier rôle principal. Rien n'a encore été communiqué sur son personnage mais il est très probable qu'elle soit dans le camp du célèbre archéologue. La Britannique s'est révélée pendant les années 2010 en étant aussi talentueuse à l'écriture que devant la caméra. On lui doit Fleabag, la première saison de Killing Eve ou encore Run. Hollywood est sensible à sa personnalité et a déjà fait appel à elle pour être co-scénariste de Mourir peut attendre et Solo : A Star Wars Story. Son implication sur Indiana Jones 5 se fera cependant uniquement en tant qu'actrice.

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) - Fleabag ©BBC Three

Deadline rapporte, en complément, que James Mangold est activement en train de chercher d'autres talents pour épaissir son casting. Ce qui veut dire que d'autres révélations pourraient survenir dans les prochaines semaines. Pour finir, il a été confirmé que le compositeur John Williams signera le score du film. À 89 ans, il terminera ce qu'il a entamé sur la franchise étant donné qu'il a déjà opéré sur les quatre précédents épisodes.