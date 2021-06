Indiana Jones : ces acteurs qui ont failli prendre la place d'Harrison Ford

Si aujourd'hui, Harrison Ford est indissociable du rôle d'Indiana Jones, d'autres acteurs emblématiques étaient en lice pour incarner le célèbre archéologue. Découvrez les comédiens qui ont failli devenir le visage d'Indy.

Indiana Jones : une saga emblématique

En 1981, Steven Spielberg met en scène l'un de ses films le plus célèbre de toute sa carrière. Il réalise Les Aventuriers de l'Arche perdue avec Harrison Ford dans la peau d'Indiana Jones. Le long-métrage rencontre un succès phénoménal, et devient rapidement une référence absolue en terme de films d'aventures. Pour un budget de 18 millions de dollars, le film en rapporte plus de 389 millions au box-office. Côté récompenses, le premier Indiana Jones remporte 4 Oscars sur ses 8 nominations : Meilleur décors, Meilleur son, Meilleur montage et Meilleurs effets spéciaux. Une belle performance, même si le film repart bredouille des nominations principales : Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure musique.

Face à ce triomphe, la Paramount lance évidemment la production d'une suite. En 1984, Steven Spielberg est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Le Temple maudit. Là encore c'est un succès avec plus de 333 millions de dollars de recettes au box-office. Puis, en 1989, Steven Spielberg vient conclure sa trilogie. L'histoire se répète une nouvelle fois puisque La Dernière croisade rapporte plus de 474 millions de dollars de recettes.

Indiana Jones et le Temple maudit ©Paramount

Puis, en 2008, c'est le faux pas ! Steven Spielberg a la mauvaise idée de ramener Indiana Jones dans un quatrième film. Harrison Ford est de retour dans la peau d'un archéologue vieilli, et moins crédible. Les critiques professionnelles ne manquent pas de descendre le film, et notamment le climax bancal de l’œuvre. Le long-métrage remporte même le Razzie Award de la pire suite. Cependant, côté box-office, c'est le film le plus rentable de la saga avec plus de 790 millions de dollars de recettes. L'histoire n'est pas totalement terminée puisque James Mangold travaille actuellement sur un Indiana Jones 5, toujours porté par Harrison Ford.

D'autres acteurs dans la peau d'Indiana Jones

Si Harrison Ford est aujourd'hui indissociable du rôle d'Indiana Jones, d'autres comédiens ont failli camper le célèbre aventurier. En 1981, Harrison Ford était déjà mondialement connu grâce à sa participation à Star Wars : Un nouvel espoir. Steven Spielberg a toujours voulu Harrison Ford dans le rôle d'Indy, mais George Lucas (producteur de la licence) hésitait, car il avait déjà collaboré à deux reprises avec la comédien : sur Star Wars donc, mais également sur American Graffiti. Avant de finalement choisir Harrison Ford de nombreux autres acteurs ont été envisagés dans le rôle.

Peter Venkman (Bill Murray) - S.O.S Fantômes ©Columbia Pictures

Pendant un temps, la production s'est cherchée un acteur comique pour camper Indiana Jones. Ainsi, Bill Murray, Chevy Chase et Steve Martin ont tous été approchés pour le rôle. Ce dernier a d'ailleurs apparemment refusé la proposition pour tourner Pennies From Heaven. Nick Mancuso, John Shea et Tim Matheson ont également participé aux auditions avant d'être battus par Harrison Ford selon Empire.

Selon Moviefone, un immense acteur aurait refusé le rôle. Il s'agissait de Jack Nicholson. Mais son penchant pour les psychopathes et les films plus sombres aurait sans doute offert un Indiana Jones totalement différent de celui d'Harrison Ford. Ensuite, selon Digital Spy, le comédien Nick Nolte aurait lui aussi refusé de tourner dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Peter Coyote, qui joue dans E.T. L'Extraterrestre a également été considéré par Steven Spielberg.

Mais l'histoire la plus célèbre concerne Tom Selleck. La star de Magnum était en pôle position pour le rôle d'Indiana Jones. Le comédien avait très bien réussi son test écran, et demeurait le premier choix de George Lucas. Mais son contrat avec la CBS sur la série Magnum lui interdisait de tourner dans une autre franchise comme Indiana Jones. Ainsi, c'est son rôle culte qui l'a empêché d'incarner un autre rôle culte. Et cette histoire contractuelle a permis à Harrison Ford de récupérer le rôle d'Indiana Jones... Si vous voulez voir ce qu'aurait donné l'acteur dans le rôle, cette vidéo deepfake est pour vous :