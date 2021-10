Indiana Jones et le Temple Maudit : découvrez pourquoi le film a été interdit en Inde

En 1984, après le succès du premier volet, Steven Spielberg réalise "Indiana Jones et le Temple Maudit". Mais saviez-vous que le long-métrage a été interdit en Inde ? Découvrez les raisons de cette interdiction.

Indiana Jones : une saga culte

En 1981, Steven Spielberg, se lance dans l'une de ses sagas culte en mettant en scène Les Aventuriers de l’Arche Perdue, le premier volet de la licence Indiana Jones. Le long-métrage est un énorme succès, autant critique que populaire. L’œuvre est nommée à 8 reprises aux Oscars et remporte même quatre statuettes : Meilleur décor, Meilleur son, Meilleur montage et Meilleurs effets spéciaux.

Côté box-office, Les Aventuriers de l’Arche Perdue rapporte plus de 389 millions de dollars de recettes, pour un budget de 18 millions de dollars. Un score largement suffisant qui pousse la Paramount à produire plusieurs suites. En tout, quatre films ont vu le jour, et un cinquième est actuellement en tournage sous la direction de James Mangold, avec évidemment le retour d’Harrison Ford dans la peau de l’archéologue.

Le Temple Maudit : un film interdit en Inde

Mais le sujet n’est pas là. En effet, en 1984, Steven Spielberg, auréolé du succès de Les Aventuriers de l’Arche Perdue, met en scène un deuxième volet de la saga Indiana Jones. Intitulé Indiana Jones et le Temple Maudit, il demeure l’opus le plus sombre de toute la licence. Dans cette deuxième aventure, Indy se rend en Inde pour l’une de ses missions les plus périlleuses. Dans ce nouveau récit, qui se déroule avant Les Aventuriers de l’Arche Perdue, la violence graphique a entraîné de vives critiques négatives à l’époque de la sortie du film. Notamment à cause d’une interdiction PG jugée trop laxiste. C’est d’ailleurs ce long-métrage qui a entraîné la création de la cote PG-13 (interdit aux moins de 13 ans) aux Etats-Unis.

L’Inde, quant à elle, avait un grief beaucoup plus spécifique à l’égard de Indiana Jones et le Temple Maudit. En effet, le pays a été outré par la description de sa propre culture dans le film de Spielberg. Ce dernier voulait évidemment tourner son œuvre sur le sol indien. Mais face au scénario bourré de stéréotypes négatifs et caricaturaux, l’Inde a refusé que le cinéaste pose sa caméra sur ses terres. Il faut dire que les habitants du village du nord de l’Inde qu’Indy visite sont décrits ; dans Le Temple Maudit ; comme des consommateurs de cervelles de singes, de serpents, d’insectes vivants ou encore de soupe aux globes oculaires. Il s’avère que les producteurs locaux n’ont pas soutenu le projet de Spielberg et sa vision étriquée de leurs coutumes.

Une mauvaise représentation de Kali

Les villageois sont quant à eux dépeints comme des adorateurs du dieu démoniaque Kali. Des sacrifices humains sont même offerts en son nom. Plutôt que d’être un symbole négatif comme dans le film, Kali est en réalité généralement associé aux changements et à l’autonomisation d’une culture. Il a même été considéré comme un dieu féministe au cours du temps. Souvent symbolisée sous une forme féminine Kali est représentée comme étant la destructrice du mal sous toutes ses formes. À l’opposée donc, de la vision de Spielberg dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Effectivement, le cinéaste est totalement à côté de la plaque sur ce coup-là. Et évidemment, ça n'a pas spécialement fait plaisir aux hindouistes.

Etant donné que Steven Spielberg a refusé de modifier son scénario, le gouvernement indien a interdit le tournage de Le Temple Maudit sur son territoire. La production du film s’est donc déplacée au Sri Lanka. Et bien sûr, lors de la sortie du film, Indiana Jones et le Temple Maudit a été prohibé en Inde.

Toute cette histoire n’a pas empêché Indiana Jones et le Temple Maudit d’être un succès. Le film a été nommé à deux reprises aux Oscars et a remporté le prix des Meilleurs effets spéciaux. Au box-office, Indiana Jones et le Temple Maudit a rapporté plus de 333 millions de dollars de recettes. Et ce, sans le box-office indien donc. En attendant la sortie d’Indiana Jones 5, on vous laisse avec ces quelques images du tournage :