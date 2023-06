Indiana Jones : les retrouvailles émouvantes entre Harrison Ford et Ke Huy Quan

Harrison Ford a eu droit à une jolie surprise lors de l'avant-première d'"Indiana Jones et le Cadran de la destinée". En voyant son ancien partenaire de jeu Ke Huy Quan surgir derrière lui, l'acteur n'a pas masqué sa joie.

Harrison Ford de retour dans la peau d'Indiana Jones

Quinze ans après Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, Harrison Ford reprend une dernière fois le rôle incontournable dans l'archéologue dans un cinquième volet. Dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée, le héros retrouve un vieil ennemi, le nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), lancé sur les traces du cadran d'Archimède.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée ©Paramount Pictures

Un artefact que recherche également sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), qui demande de l'aide à son parrain. L'occasion pour Indiana Jones de reprendre une ultime fois son fouet, sa veste en cuir et son fedora. Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones et Thomas Kretschmann complètent la distribution du blockbuster, pour lequel James Mangold (Logan, Le Mans 66) succède à Steven Spielberg à la réalisation.

La surprise de Ke Huy Quan

Au cours de l'avant-première du film organisée à Los Angeles, Harrison Ford a eu droit à une belle surprise. Alors qu'il répondait à quelques questions sur le tapis rouge, le comédien a eu la joie de retrouver Ke Huy Quan, l'interprète de Demi-Lune dans Indiana Jones et le Temple maudit.

Lorsque son ancien partenaire de jeu a surgi derrière lui, Harrison Ford lui a lancé :

Tu as tellement grandi !

Il a ajouté à propos de Ke Huy Quan et de son retour sur le devant de la scène (via Allociné) :

Je suis très content pour lui, c'est un mec génial. C'était un super acteur quand il était enfant et c'est toujours le cas aujourd'hui, je suis vraiment très heureux pour lui.

L'acteur récemment récompensé par l'Oscar du Meilleur second rôle masculin dans Everything Everywhere All at Once s'est quant à lui souvenu avec un brin de nostalgie de l'avant-première du deuxième volet d'Indiana Jones, déclarant :

Je me rappelle encore de la soirée de lancement d'Indiana Jones et le Temple maudit. J'avais 12 ans et je me suis tellement amusé.

Indiana Jones et le Cadran de la destinée est à découvrir au cinéma le 28 juin 2023.