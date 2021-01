Indiana Jones : un jeu vidéo d'aventure est en développement

"Indiana Jones" va bientôt refaire parler de lui ! Et contre toute attente, ce sera sous la forme d'un jeu vidéo original développé par MachineGames.

Indiana Jones : dans la peau du héros

Quand le premier Indiana Jones est sorti il y a maintenant 40 ans, nombreux ont été les spectateurs à rêver de vivre ce genre d'aventures dans la vraie vie. Et puis un rapide coup d’œil sur des reportages sur le métier d'archéologue nous apprenait que, dans le monde réel, ces personnes sont plus souvent à genoux en train de gratter le sol avec une brosse à dents plutôt qu'à courir pour éviter de se faire écraser par un rocher géant. Les aventures d'Indy, sous la houlette de Steven Spielberg et les traits d'Harrison Ford ont néanmoins continué à nous faire fantasmer sur cette existence aux promesses d'aventures excitantes.

Indiana Jones (Harrison Ford) - Indiana Jones et le temple maudit ©Lucasfilms

On nous promet même depuis de nombreuses années un cinquième épisode. Spielberg laisse cependant sa place de réalisateur à James Mangold, le metteur en scène de Logan et Le Mans 66. Harrison Ford aura bientôt 79 ans et on se demande finalement si on a vraiment envie de voir ce film.

Aussi surprenant que ça puisse paraître, la prochaine fois que nous croiserons l'aventurier, ce sera probablement manette en mains.

Coup de fouet dans le pixel

Nous apprenons en effet aujourd'hui qu'un jeu vidéo basé sur l'univers d'Indiana Jones est en préparation chez Bethesda. La compagnie de jeux vidéo l'a annoncé par le biais d'une courte bande-annonce plus qu'explicite.

Un chapeau, un fouet, des cartes, un carnet de notes, des dessins de pyramides et de l'idole sur laquelle Indy pose ses mains dans les premières minutes du premier film... et puis ces quelques notes du thème musical principal. Nous sommes bien en territoire connu. La publication est accompagnée d'un message qui annonce encore plus la couleur, confiant donc qu'un nouveau jeu Indiana Jones est en préparation. Information importante pour les fans : l'histoire sera originale à 100%.

Les fans de jeu vidéo retiendront également que ce nouvel opus sera développé par MachineGames. Le studio suédois n'est pour l'instant pas connu pour ces jeux plein de finesse. C'est en effet à eux que l'on doit, depuis 2014, tous les épisodes de la franchise sanguinolente Wolfenstein. Le joueur y est plongé dans une réalité dystopique dans laquelle les Nazis auraient gagné la Seconde Guerre Mondiale. Malgré son sujet de départ assez sombre, MachineGames a réussi à offrir des jeux très drôles au second degré et à la folie assumés. Une chose est sûre, c'est que le studio a beaucoup d'humour dans son écriture, ce qui ne pourra être qu'une très bonne chose pour cette adaptation.

Après tout, les Nazis ont toujours fait partie de l'univers d'Indiana Jones, il y a donc presque une logique derrière ce choix. Si ce nouveau jeu, à l'instar des films, ne devrait pas se perdre dans la violence à outrance, on est très excité à l'idée de voir le résultat.

Un univers un peu de côté

Malgré la puissance de la franchise Indiana Jones, ses adaptations en jeux vidéo n'ont pas été très nombreuses durant les 20 dernières années. Les derniers jeux mettant en scène l'explorateur sont Indiana Jones et le sceptre des rois et Lego Indiana Jones 2 : l'aventure continue, tout deux sortis en 2009.

Indiana Jones et le sceptre des rois ©LucasArts

Il a donc fallu se tourner vers ses ersatz, que ce soit du côté des Tomb Raider ou des Uncharted. L'adaptation de ce dernier en film avec Tom Holland doit d'ailleurs sortir cette année. Et là aussi, les fans sont impatients de découvrir le résultat. Ce sera le 8 juillet 2021.