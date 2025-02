Inédite au cinéma, cette comédie déjantée avec Jennifer Lopez passe ce soir à la TV

Ce soir, TF1 diffuse "Shotgun Wedding", une comédie romantique et d'action réalisée par Jason Moore. Jennifer Lopez y donne la réplique à Josh Duhamel dans une aventure explosive où un mariage de rêve tourne au cauchemar à cause d'une prise d'otages.

Un mariage paradisiaque qui vire au chaos

Dans Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) et Tom (Josh Duhamel) ont organisé une grande cérémonie de mariage sur une île tropicale. Ils souhaitent réunir leurs proches dans ce cadre idyllique, mais l'ambiance festive laisse vite place à des tensions familiales. Darcy, pleine de doutes, n'est pas certaine de vouloir continuer cette relation.

Alors que la situation semble déjà délicate, des pirates armés débarquent et prennent en otage les invités. Darcy et Tom, en fuite dans la jungle environnante, doivent collaborer pour sauver leurs familles. Ce périple les pousse à dépasser leurs différends et redécouvrir leur amour. Le film alterne entre scènes de tension, humour décalé et moments d'émotion, créant un mélange efficace de comédie romantique et d'action.

Le réalisateur Jason Moore, connu pour Pitch Perfect, apporte son savoir-faire en matière de comédie dynamique. Il joue ici avec les codes du film de survie, tout en maintenant une légèreté typique des films de mariage. L'île paradisiaque devient un terrain de jeu chaotique où le couple enchaîne les mésaventures, dans un cadre visuellement spectaculaire.

Jennifer Lopez et un casting de choc

Jennifer Lopez, qui poursuit son retour au cinéma avec des rôles dans des comédies romantiques à succès comme Marry Me, incarne ici une héroïne à la fois drôle et intrépide. À ses côtés, Josh Duhamel, connu pour ses rôles dans les films Transformers, apporte un humour physique et une alchimie sincère avec JLo.

Le film bénéficie également d’un casting secondaire riche en personnalités. Jennifer Coolidge, fraîchement auréolée de succès grâce à son rôle dans The White Lotus, incarne la mère de Tom, ajoutant une touche d'humour excentrique. On retrouve également Lenny Kravitz, qui campe l’ex-compagnon de Darcy, venu semer la zizanie.

Sorti en janvier 2023 sur Amazon Prime Video après plusieurs reports, Shotgun Wedding n’a pas eu de diffusion en salles. Cependant, sa popularité sur les plateformes de streaming témoigne de l’attrait du public pour ce type de comédie d’évasion. Les critiques sont globalement positives, saluant l’énergie du film et la performance de Jennifer Lopez. Certains regrettent toutefois des situations parfois prévisibles, compensées par un rythme soutenu et des dialogues percutants.