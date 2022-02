Inexorable : Benoît Poelvoorde face à Alba Gaïa Bellugi dans la bande-annonce

"Inexorable", le nouveau film de Fabrice Du Welz qui sortira le 6 avril, se dévoile avec une bande-annonce. Benoît Poelvoorde se verra confronté à Alba Gaïa Bellugi.

Le nouveau Fabrice Du Welz

Après Message from the King (2017) puis Adoration (2019), Fabrice Du Welz revient avec un nouveau thriller : Inexorable. Le réalisateur belge s'entoure cette fois de son compatriote Benoît Poelvoorde, de Mélanie Doutey ainsi que d'Alba Gaïa Bellugi dans le rôle principal. La comédienne y joue Gloria, une étrange jeune femme qui va s'immiscer dans la vie de Marcel Bellmer, un auteur dont le premier roman, Inexorable, a été un grand succès, mais qui peine à trouver une nouvelle inspiration.

Gloria parvient alors à se faire engager par Jeanne, l'épouse de Marvel, et s'attire rapidement l'affection de leur fille Lucie. Cependant, elle cache un secret et sa fascination troublante pour Marcel le mènera vers un piège.

Inexorable ©The Jokers

Alors que le film avait été présenté lors du dernier festival de Deauville, Jokers vient enfin de dévoiler la bande-annonce. Inexorable se présente comme prévu comme un thriller mystérieux où amour passionnel et pulsions violentes se mêlent. On peut en effet voir dans la vidéo Alba Gaïa Bellugi se mordre nerveusement le bras jusqu'au sang (petit clin d'œil à Grave). La comédienne, qui tourne depuis qu'elle est enfant, et qui a été révélée avec la mini-série Manon 20 ans, devrait un peu plus marquer les esprits avec Inexorable.

Le film sortira dans les salles 6 avril 2022.