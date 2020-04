Infinity War : ce nouveau concept art dévoile une scène coupée entre Iron Man et Doctor Strange

Un nouveau concept-art de « Avengers : Infinity War » vient d'être dévoilé. Ce dernier propose une scène abandonnée dans laquelle Iron Man se dispute avec la projection astrale de Doctor Strange.

En 2018, les frères Russo révolutionnent le Marvel Cinematic Universe (MCU) en proposant l'excellent Avengers : Infinity War. Un blockbuster ambitieux qui offrait une conclusion osée par rapport aux standards du MCU. Un long métrage qui avait rapporté plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

La rencontre entre Iron Man et Doctor Strange

Avengers : Infinity War marquait également la rencontre entre de nombreux personnages du MCU. C'était notamment l'occasion de voir la première confrontation entre deux génies : Iron Man et Doctor Strange. Une entrevue qui s'est avérée tendue entre les deux héros, aux égos assez significatifs. Mais cette rencontre aurait pu être encore plus compétitive, comme le dévoile un nouveau concept-art du film.

Il s'avère que les frères Russo, et les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely prévoyaient davantage de querelles entre Tony Stark et Stephen Strange. L'artiste John Staub a récemment partagé une illustration qu'il a créée pour Avengers : Infinity War. Celle-ci met en vedette Tony Stark discutant avec une projection astrale du Dr Strange.

Cette séquence a lieu après que Ebony Maw ait pris en otage le Dr Strange pour s'emparer de l’œil d'Agamotto, l'une des six pierres d'infinité. Évidemment, la séquence a été certainement réduite pour des raisons de temps et de rythme. Infinity War dure déjà 2h36, ce qui est largement suffisant. Les cinéastes ont préféré couper tout ce qui n'était pas nécessaire à l'intrigue.

S'l se murmure qu'Iron Man fera une apparition dans Black Widow, son retour n'a rien de concret. Doctor Strange au contraire, reviendra prochainement dans son deuxième film en solo, Doctor Strange et le multivers de la Folie, qui sera réalisé par l'excellent Sam Raimi.