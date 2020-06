Influenceuse : le court-métrage choc sur la toxicité des réseaux sociaux

Dans le court-métrage choc "Influenceuse", la réalisatrice Sandy Lobry interroge notre rapport aux réseaux sociaux qui peut parfois s'avérer toxique surtout lorsqu'ils sont utilisés par des jeunes adolescents.

Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas vous parler d'un long-métrage ou d'une série mais bien d'un court-métrage disponible sur YouTube intitulé Influenceuse qui a été écrit et réalisé par Sandy Lobry.

Posté le 7 mai dernier, juste avant le déconfinement, ce court-métrage que nous vous proposons de découvrir ci-dessous, met en scène Lola (Lauréna Thellier), une jeune fille mal dans sa peau, et son idole, une influenceuse du nom de Miss Billy (Alix Bénézech). Pour une expérience plus immersive, nous vous conseillons de visionner le court-métrage en format vertical sur votre téléphone et de vous laisser happer par ces 27 minutes.

Contrairement à la série dystopique Black Mirror qui se déroule dans un futur plus ou moins proche, Influenceuse est bien ancrée dans notre réalité, avec les outils et les réseaux sociaux que tout le monde ou presque, utilise. Le message véhiculé reste cependant proche de celui de la série de Charlie Brooker : le monde virtuel peut s'avérer cruel s'il n'est pas utilisé avec le recul et la maturité nécessaire, notamment par les enfants et les adolescents.

Dans la descente aux enfers de Lola, en plus de la mise en lumière de la glorification de ces fameuses "influenceuses", le court-métrage évoque également un autre fléau de l'ère digitale : le harcèlement. Un autre sujet vaste de la toxicité des réseaux sociaux qui peut parfois, comme dans ce film, se terminer de manière dramatique.