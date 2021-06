Inglourious Basterds : découvrez les origines de l'Ours Juif

Initialement, le scénario de « Inglourious Basterds » devait révéler les origines de l'Ours Juif, le personnage incarné par Eli Roth dans le film de Quentin Tarantino. Cet anti-héros culte avait en effet une scène flash-bak expliquant sa création.

Inglourious Basterds : l'un des plus gros succès de Quentin Tarantino

En 2009, Quentin Tarantino s'attaque à tout un pan de l'histoire en proposant Inglourious Basterds. Le cinéaste met en scène une relecture musclée de la Seconde Guerre mondiale notamment portée par Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Daniel Brühl et Diane Kruger. Sans être le plus apprécié par la critique, Inglourious Basterds est un énorme succès financier pour Quentin Tarantino avec plus de 321 millions de dollars de recettes (son troisième plus gros score au box-office).

Inglourious Basterds ©Universal Pictures

Inglourious Basters offre ainsi une nouvelle vision de la Seconde Guerre mondiale en mettant en scène un groupe de soldats américains en mission sur le sol français. Leur but : éliminer les nazis et Hitler. Parmi eux, il y a un personnage qui a marqué les esprits : l'Ours Juif. Campé par Eli Roth, cet anti-héros emblématique est notamment resté dans les annales pour son utilisation brutale de la batte de base-ball.

Les origines de l'Ours Juif

A la base, Quentin Tarantino avait prévu de raconter les origines de l'Ours Juif à travers une scène flash-back. Cette fameuse séquence supprimée devait raconter la manière dont Donny achète sa batte de base-ball dans un magasin de sport alors qu'il est encore barbier à Boston. Donny commence ensuite à frapper aux portes de son quartier juif pour retrouver tous les nazis des environs et les battre à mort. Il devait également croiser la route de Mme Himmelstein, jouée par Cloris Leachman, qui lui aurait alors donné son surnom de Basterd, et aurait inventé le slogan « a bastard's work is never done », qui revient par la suite au cours du film.

L'Ours Juif (Eli Roth) - Inglourious Basterds ©Universal Pictures

Finalement, Quentin Tarantino a préféré laisser cette séquence de côté, et ne l'a pas mise dans la coupe finale de son œuvre. Cette histoire offre néanmoins davantage de contexte quant aux origines de Donny, alias l'Ours Juif et sur ses motivations. Il considérait que son objectif était de se venger des nazis pour le massacre de son peuple. Quoi qu'il en soit, le personnage et la prestation d'Eli Roth sont inoubliables, tant la mise en scène de Quentin Tarantino offre une introduction grandiose à l'Ours Juif. On se la revoit pour le plaisir ?