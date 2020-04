Insaisissables 3 : le projet est en vie avec un scénariste à bord

Le troisième volet de "Insaisissables" refait parler de lui après des années ! Le film s'est trouvé un scénariste pour dessiner la trame principale et les principaux acteurs vont à n'en pas douter faire leur retour. Une suite inévitable après le succès financier des deux premiers.

Un casting attrayant, une idée de départ maline et un sens du spectacle certain. Ces trois qualités sont celles qui ont permis au premier Insaisissables de séduire le public. Au box-office, ça s'est matérialisé par un score de 351,7 millions de dollars à travers le monde. Pas mal, quand on sait que le budget est dans les 75 millions. Une suite a vu le jour quelques années après, sans Louis Leterrier aux commandes et avec un effet de surprise réduit. Pas de grosse chute au box-office, avec 334,8 millions de dollars. Une sorte de stagnation dans les résultats qui a donné envie à Liongates d'enclencher la mise en chantier d'une autre suite. On sait depuis un moment qu'elle est souhaitée sauf qu'elle a mystérieusement, comme par magie, disparue des radars. Mais voilà qu'elle revient donner de ses nouvelles !

Insaisissables 3 a son scénariste

Le studio a annoncé qu'il était toujours question de faire Insaisissables 3 et même qu'un scénariste a accepté de s'occuper du script. Pas le premier venu, puisqu'il s'agit de Eric Warren Singer, nominé aux Oscars pour l'American Bluff de David O. Russell et responsable du scénario de Top Gun : Maverick, la suite tant attendue au classique de Tony Scott. Rien de précis n'est notifié au sujet de l'intrigue, si ce n'est qu'elle devrait capturer "le plaisir, la magie et l'esprit" du film orignal. Côté casting, des petits nouveaux viendront garnir les rangs et on s'attend à ce que les principaux acteurs des précédents soient de la partie. Le premier Insaisissables devait beaucoup à sa poignée de stars : Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent, Dave Franco, Michael Caine ou encore Morgan Freeman. Le suivant a fait entrer dans la danse Lizzy Caplan et Daniel Radcliffe.

Nous verrons bien qui seront les intéressés qui prendront part à ce troisième Insaisissables, dont l'intrigue tournera forcément autour de la magie. Les deux films de la franchise racontent les agissements des 4 Cavaliers, un groupe qui se sert de la magie pour parvenir à ses fins. Ce qui donne lieu à des situations surprenantes et à quelques rebondissements. Aucune date de sortie n'est encore évoquée mais cette fois le projet est bien embarqué.