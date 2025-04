Insaisissables : les fans vont adorer cette nouvelle sur la suite de la saga !

Neuf ans après la sortie du dernier volet de la saga en date, "Insaisissables 3" va enfin être dévoilé cette année. Et on sait désormais que la franchise ne va pas s’arrêter là.

Insaisissables 3 arrive cette année

Il aura fallu attendre longtemps pour voir le retour des 4 Cavaliers. Magiciens de haut vol qui utilisent leurs talents pour réaliser des braquages et dénoncer des actes criminels, ces derniers sont les héros de la franchise Insaisissables depuis son lancement, en 2013.

La saga est vite devenue très populaire. Après son premier film, un second a été dévoilé en 2016. Après une (très) longue attente, on pourra enfin découvrir Insaisissables 3 cette année. Et une nouvelle qui devrait enchanter les fans vient d’être partagée concernant le futur de la saga.

La saga aura un quatrième film !

Variety nous partage une révélation majeure sur l’avenir de la franchise centrée sur les 4 Cavaliers. Comme le rapporte le média, le président de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, a annoncé au cours du CinemaCon de Las Vegas qu’un quatrième opus Insaisissables était officiellement en préparation.

Lionsgate n’aura donc pas attendu de connaître la réception du troisième film pour enclencher la suite. Adam Fogelson a justifié cette décision en expliquant que le studio était « si content de la director’s cut » d’Insaisissables 3 qu’il a choisi de préparer la suite avant connaitre ses chiffres au box-office. Ce qui est de bon augure pour la qualité de ce troisième opus.

Le titre du troisième film révélé

Lors du CinemaCon, le titre anglais de la troisième aventure des célèbres magiciens a aussi été révélé. Le film s’appelle Now You See Me : Now You Don’t dans sa version originale. On pourrait le traduire par Tu me vois : Tu ne me vois plus. On se demande donc comment ce titre va être traduit en français. Car ce jeu de mot ne peut pas marcher étant donné que la franchise s’appelle Insaisissables dans la langue de Molière.

Quel que soit son titre en français, Insaisissables 3 arrivera dans les salles de l’Hexagone en fin d’année. Il y sera projeté à partir du 12 novembre 2025. Le quatrième film annoncé n’a pas encore de date de sortie. Mais l’attente avant qu’il ne soit dévoilé devrait être beaucoup moins longue que celle entre la sortie du deuxième et troisième film.