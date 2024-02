Ce soir à la TV : un excellent film de braquage tourné dans une vraie banque

Pour le grandiose thriller et film de braquage "Inside Man", Spike Lee et ses équipes ont eu le privilège de tourner en plein Wall Street à New York, là où se déroule l'action du film.

Quand Spike Lee braque la banque

En 2006, le cinéaste Spike Lee réalise un thriller de très haute volée, son plus grand succès commercial à ce jour et premier film dont il n'est pas aussi le scénariste. Pour mettre en scène Inside Man, il travaille avec un casting de grande classe composé notamment de Clive Owen, Denzel Washington, Jodie Foster ou encore Christopher Plummer et Willem Dafoe.

Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d’œuvre d'un génie du crime. Le décor : une grande banque de Manhattan. Les protagonistes : un commando masqué, cagoulé, lunetté et des dizaines d'otages affolés, contraints de revêtir la même combinaison passe-partout que les braqueurs. L'enjeu : la salle des coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret dont seules 2 personnes connaissent l'importance ?...

Dalton Russell (Clive Owen) - Inside Man ©Universal Pictures

Brillant film de braquage, Spike Lee y mêle aussi à son intrigue et son action une chronique sociale de la société américaine, avec des personnages représentant les différentes communautés new-yorkaises. Et pour apporter encore de l'authenticité à Inside Man, Spike Lee et le production designer Wynn Thomas ont eu la chance de pouvoir tourner dans une vraie banque de Wall Street, au 20 Exchange Place, alors tout récemment fermé et que l'équipe de décorateurs a pu en partie rénover.

Un tournage au coeur de Wall Street

Tout le film a été tourné à New York, dans divers endroits de Manhattan et pour la plupart des intérieurs aux studios Steiner à Brooklyn. Mais pour la banque, l'équipe d'Inside Man a ainsi pu poser ses caméras devant, au rez-de-chaussée et au premier étage.

Wynn Thomas expliquait ainsi :

Le film prend place dans le monde de la finance du vieux New York. Alors on a dû mener des rénovations importantes pour que le premier étage ressemble à une puissante institution bancaire "old school" - là où les braqueurs retiennent d'abord les otages.

Selon Spike Lee, trouver cette banque a été un soulagement.

On a eu du mal au début, parce que la banque a été le dernier décor trouvé - et c'était le plus important. Sans la banque, on n'avait pas de film. Mais tout s'est finalement parfaitement déroulé. On a tourné au coeur de Wall Street dans une banque qui venait de fermer, c'était vraiment comme avoir un "backlot" de studio en plein milieu de Wall Street.

À l'extérieur comme à l'intérieur de la banque, Spike Lee, son équipe et le casting du film ont ainsi pu profiter de ces conditions quasi réelles pour fabriquer cette folle histoire avec un maximum d'authenticité.