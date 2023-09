Inside : que vaut le film d'horreur de la rentrée ?

"Inside" présente un démon inédit dans le cinéma d'horreur américain : le Pishach, une créature de la mythologie hindoue. Un monstre qui suffit à imposer le film comme une proposition originale ?

Inside : un démon dans le bocal

Premier long-métrage de Bishal Dutta, Inside permet aux spectateurs en quête d'effroi de découvrir un nouveau démon en 2023 après les récents Insidious : The Red Door, L'Exorciste du Vatican, L'Emprise du démon, La Proie du diable ou encore La Main, et en attendant La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie et L'Exorciste : Dévotion. Difficile donc de se démarquer dans ce sous-genre horrifique et le film n'y arrive pas dans sa scène d'introduction certes lugubre, mais qui ne devrait pas surprendre les habitués.

Inside s'ouvre dans le sous-sol sinistre d'une maison où un malheureux se fait étrangement consumer de l'intérieur. Le long-métrage présente ensuite Samidha (Megan Suri), une lycéenne sans histoire qui assiste à un événement terrifiant dans son établissement. Après s'être éloignée d'elle pendant plusieurs années, son amie d'enfance Tamira (Mohana Krishnan) vient lui demander de l'aide. En détresse et rejetée par tous ses autres camarades, l'adolescente porte en permanence un étrange bocal duquel elle ne veut surtout pas se séparer.

Samidha (Megan Suri) - Inside ©KMBO

Ne prenant pas au sérieux la peur de Tamira, Samidha renverse malencontreusement le contenant, libérant ainsi une créature terrifiante. Après s'en être pris à son amie, ce redoutable démon fait vivre un véritable enfer à l'héroïne.

Une créature terrifiante

Mises en garde inquiétante, visions effrayantes, proches qui ne croient pas à une menace réelle et qui finissent par en payer le prix... Inside respecte un cahier des charges balisé et ne s'en écarte jamais jusqu'à l'affrontement final contre le Pishach, démon de la mythologie hindoue. La principale singularité du film vient de ce monstre dévoreur de chair, qui ronge l'âme de ses proies en se nourrissant de leur tristesse et de leurs pensées sombres.

Inside ©KMBO

Une créature abominable qui se révèle tardivement mais dont le design retient l'attention, son corps étant notamment constitué des visages meurtris de ses victimes. Son regard brillant dans la nuit offre par ailleurs de belles sueurs froides, mais son apparition la plus réussie est probablement celle où il s'en prend à Joyce (Betty Gabriel), professeure de Samidha qui a osé douter de son existence. Dans les couloirs du lycée, le Pishach invisible prend plaisir à la malmener et à la torturer, Bishal Dutta insufflant enfin une véritable énergie dans sa mise en scène après une exposition bien trop longue et répétitive.

Évoqué dans le dernier acte, le mythe du Pishach n'est pas suffisamment fouillé pour imposer le long-métrage comme une proposition originale. En dehors de cet aspect, Inside dévoile un traditionnel conflit familial, une héroïne attachante mais qui ne se démarque pas au sein d'un genre souvent redondant et des péripéties qui s'enchaînent de manière appliquée, et donc trop sage. Le film est loin d'être déplaisant, mais malheureusement trop classique.

Inside est à découvrir au cinéma dès le 6 septembre 2023.