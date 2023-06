Insidious 5 : le trailer final promet une conclusion épique à la saga d'horreur

La saga horrifique Insidious prendra fin le 5 juillet avec la sortie du cinquième volet "Insidious : The Red Door" qui s'annonce bien flippant à en croire la bande-annonce finale dévoilée par Sony Pictures. Découvrez-la ci-dessus (si vous osez).

Insidious : la saga prend fin (et ça s'annonce flippant)

Dans Insidious : The Red Door, le dernier chapitre de la saga familiale des Lambert, le casting original est de retour, nous promettant un retour aux sources bien flippant. Josh (interprété par Patrick Wilson) et son fils Dalton (joué par Ty Simpkins), désormais étudiant, doivent plonger plus profondément que jamais dans le monde sinistre du Lointain pour affronter les sombres secrets de leur famille et faire face à une multitude d'esprits de plus en plus inquiétants qui se cachent derrière la mystérieuse Porte Rouge. Ils retrouveront notamment le démon au visage rouge qui tourmentait Dalton dans le premier film sorti en 2011...

Insidious 5 : The Red Door © Sony Pictures

Le retour du casting original d'Insidious, comprenant Patrick Wilson qui fait également ici ses débuts en tant que réalisateur, Ty Simpkins, Rose Byrne et Andrew Astor devrait ravir les fans de la saga. Cette conclusion produite par James Wan, Jason Blum, d'après une idée de Leigh Whannell, s'annonce flippante et surprenante. Espérons qu'elle soit à la hauteur des attentes !