Le dernier volet de cette saga d'horreur à 731 millions de dollars est dispo en streaming

Après avoir terrifié les salles de cinéma en 2023, "Insidious : The Red Door", cinquième et dernier volet de la célèbre franchise d’horreur, est désormais disponible sur Prime Video. Cette conclusion très attendue clôt une saga qui a marqué des millions de spectateurs à travers le monde, engrangeant au passage des recettes impressionnantes.

Une conclusion terrifiante pour une saga culte

Sorti en juillet 2023, Insidious : The Red Door a rapidement séduit les amateurs de films d’horreur. Réalisé par Patrick Wilson, qui fait ses débuts derrière la caméra tout en reprenant son rôle emblématique de Josh Lambert, le film revisite les racines de l’effroi qui ont fait le succès de la franchise.

Dans ce chapitre final, la famille Lambert est de nouveau confrontée à l’univers cauchemardesque du "Lointain". Dalton Lambert (Ty Simpkins), désormais étudiant, voit ses vieux démons refaire surface, littéralement. Tandis que Josh et Dalton s’aventurent plus profondément dans cette dimension parallèle pour refermer définitivement la "porte rouge", ils devront affronter des vérités enfouies, des rancunes familiales et un danger plus puissant que jamais.

En rassemblant des acteurs emblématiques comme Rose Byrne, Ty Simpkins et Patrick Wilson, The Red Door conserve l’essence des premiers volets tout en apportant une touche personnelle grâce à la réalisation de Wilson.

Une saga à succès désormais disponible en streaming

Avec plus de 189 millions de dollars récoltés au box-office mondial, Insidious : The Red Door a consolidé la position de la franchise comme l’une des sagas d’horreur les plus lucratives de tous les temps. Depuis le premier volet sorti en 2010, cette série de films, créée par James Wan et Leigh Whannell, a su captiver les amateurs de frissons grâce à son ambiance oppressante et ses personnages profondément humains.

La saga a cumulé un total impressionnant de 731 millions de dollars à travers ses cinq volets, preuve que les histoires de hantises et de démons continuent de fasciner. La sortie de ce dernier chapitre sur Prime Video offre désormais à tous les fans l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir) cette conclusion haletante, dans le confort de leur salon.