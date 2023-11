Insubmersible : découvrez l'incroyable histoire vraie du nouveau film Netflix

Annette Bening et Jodie Foster livrent deux magnifiques performances dans le film "Insubmersible", réalisé par les documentaristes Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin et récemment ajouté sur Netflix. Un film qui realte une incroyable performance, l'histoire vraie de la nageuse américaine Diana Nyad.

Insubmersible, l'histoire vraie de Diana Nyad

Ajouté au catalogue Netflix le 3 novembre 2023, Insubmersible raconte une incroyable histoire de dépassement de soi, d'abnégation et de volonté de mettre à bas certains préjugés. Peut-on être une femme sexagénaire et accomplir une performance athlétique titanesque ? Oui, et c'est ce que prouve Diana Nyad, incarnée par Annette Bening, qui relie à la nage Cuba à Key West en Floride au terme d'une traversée de 165 km et d'une durée de quasiment 53 heures.

Diana Nyad (Annette Bening) - Insubmersible ©Netflix

Insubmersible est réalisé par Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin. Un couple de réalisateurs multi-primés à qui l'on doit notamment les documentaires Meru et Free Solo. Aux côtés d'Annette Bening, Jodie Foster tient l'autre rôle principal du film, Bonnie Stoll, sa compagne et "coach". Insubmersible est un film de fiction, mais s'il a été confié à deux documentaristes expérimentés et spécialisés dans les sports extrêmes, c'est parce que son histoire est directement adaptée de l'histoire vraie de Diana Nyad.

Un défi sur plus de 30 ans

À des fins dramatiques, certains événements d'Insubmersible sont exagérés. Comme par exemple les attaques de méduses ou les conflits qui apparaissent ça et là entre la nageuse et son entourage. Mais pour le reste, c'est une histoire authentique qui est racontée, avec les quatre tentatives infructueuses de traversée, et enfin la cinquième réussie le 2 septembre 2013. À ce moment-là, Diana Nyad a 64 ans et réussit ce défi 35 ans après un premier essai en 1978. Pas vraiment du genre à rester sur un échec, Diana Nyad retente une deuxième et une troisième fois bien plus tard en 2011, puis en 2012, avant d'y parvenir donc l'année suivante.

La performance est monumentale, tant sur le plan physique que mental, et est la démonstration que, selon les propres termes de Diana Nyad, "il n'y a pas d'âge pour accomplir ses rêves". Insubmersible montre ainsi tous les efforts qu'il a fallu accomplir pour surmonter les obstacles : les courants marins, les tempêtes, les requins et les méduses qui infestent les eaux, les réticences et le découragement de son équipe...

Film sur le courage et sur la poursuite de ses rêves, Insubmersible fait cependant l'impasse sur plusieurs aspects de la vie de Diana Nyad - la pédocriminalité et l'identité LGBT dans le milieu sportif -, et sur les controverses concernant sa traversée. Celle-ci n'a en effet jamais été officialisée par la World Open Water Swimming Association, qui estime que les données manquent sur sa traversée record, et ne peut donc pas certifier qu'elle n'a pas reçu d'aide illégitime de son équipe durant sa performance.