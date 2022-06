Interceptor : comment Chris Hemsworth a aidé Elsa Pataky pour son entraînement intensif

Elsa Pataky casse des dents sur Netflix avec "Interceptor". Pour se préparer à ce rôle physique, la comédienne a eu droit à un entraînement intensif et a pu bénéficier des conseils et du soutien de son mari Chris Hemsworth, habitué de ce genre de préparation.

Elsa Pataky en action girl d'Interceptor

Avec Interceptor, Elsa Pataky est au centre d'un pur film d'action à l'ancienne. Dans ce film Netflix, la comédienne incarne la capitaine Collins, réaffectée sur une base antimissile américaine. Le but de ce lieu est de pouvoir intercepter une attaque nucléaire qui serait lancée sur les Etats-Unis. Alors qu'il faut 24 minutes à un missile lancé depuis la Russie pour atteindre l'Amérique, les intercepteurs doivent être envoyés avant 12 minutes pour être certains d'arrêter ces missiles.

Seulement la plateforme est attaquée par un groupe de terroristes. Collins parvient à se réfugier dans la salle de contrôle des intercepteurs mais ses ennemis feront tout pour s'introduire et l'éliminer.

Interceptor ©Netflix

Si Elsa Pataky porte le long-métrage avec ce rôle musclé, son époux Chris Hemsworth se permet une apparition rapide. On le voit en effet jouer un vendeur de téléviseurs. Un caméo d'autant plus amusant que l'acteur est de plus en plus présent sur Netflix. On l'a vu dans Tyler Rake en 2020. Et grâce au succès de ce film d'action, l'interprète de Thor s'est mis dans les petits papiers de la plateforme. On le retrouvera ainsi dans Spiderhead le 17 juin, et prochainement dans Tyler Rake 2.

Une préparation physique très difficile

Etant un habitué des rôles physiques, Chris Hemsworth a tout naturellement aidé son épouse Elsa Pataky pour son entraînement. La comédienne a clairement donné de sa personne pour jouer dans Interceptor et pour être la plus crédible possible. Pendant plusieurs mois, elle s'est entraînée chaque jour plusieurs heures d'abord pour se perfectionner physiquement, en suivant un entraînement militaire, puis pour apprendre les chorégraphies des scènes d'action et des cascades.

Et le soutien de Chris Hemsworth n'était pas de trop, comme elle l'a confié à The Project. Elle raconte en interview qu'il était "autoritaire" avec elle, mais lui donnait de bons conseils sur le bon angle à avoir lorsqu'elle frappait, sur sa manière de se positionner.

Cela fait longtemps qu'il fait ça. C'était génial de l'avoir. Il m'a encouragée dès le début, dès que j'ai lu le script. Il m'a dit : "Tu dois le faire, cela va être fun et tu vas adorer, je sais à quel point tu aimes ce genre de film. Mais tu seras détruite après ça et tu ne voudras pas le refaire.

Avant le début du tournage d'Interceptor, Elsa Pataky avait partagé quelques extraits de ses sessions d'entraînement. Si on peut voir Chris Hemsworth apparaître rapidement à la fin de la vidéo du premier post ci-dessous, le second offre des images bien plus intenses.

Interceptor est actuellement disponible sur Netflix.