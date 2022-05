Interceptor : Elsa Pataky doit empêcher une attaque nucléaire dans la bande-annonce Netflix

Le 3 juin, Elsa Pataky sera au premier plan du film d'action "Interceptor" prévu sur Netflix. Il lui faudra affronter un groupe de terroristes sur une plateforme au milieu de l'océan.

Elsa Pataky en action girl dans Interceptor

Voilà un moment qu'on n'avait plus vu Elsa Pataky sur les écrans. La comédienne a rejoint l'aventure Fast & Furious à partir du cinquième opus (2011). Elle y joue Elena Neves, une policière qui va s'éprendre de Dominic Toretto. Bien qu'elle n'ait pas eu une forte présence dans la saga, elle a tout de même participé aux trois opus suivant. Mais l'actrice va cette fois être au premier plan du film d'action Interceptor.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Netflix (en une d'article), la comédienne aura fort à faire pour arrêter un groupe de terroristes qui attaque son poste d'interception de missiles à distance, au même moment où seize missiles nucléaires sont lancés sur les Etats-Unis. Un pitch accrocheur et qui devrait permettre à Elza Pataky de s'en donner à cœur joie en cassant des gueules et en tirant sur tout ce qui bouge.

Interceptor ©Netflix

Surtout, le film devrait provoquer une certaine tension en se déroulant uniquement sur la plateforme située au milieu de l'océan. Enfin, on notera les quelques répliques assez clichées dans le genre du cinéma d'action comme : "Vous aviez prévu tous les scénarios possibles, mais vous n'aviez pas prévu que je serais là".

Interceptor sera disponible sur Netflix le 3 juin. Face à Elsa Pataky, on retrouvera notamment Luke Bracey (Holidate).