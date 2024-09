Le chef-d'oeuvre de Christopher Nolan ressort au cinéma pour ses 10 ans

On fête cette année les 10 ans d'un monument du cinéma de science-fiction, réalisé par Christopher Nolan et acclamé dans le monde entier : "Interstellar". À l'occasion de cet anniversaire, Warner Bros. va ressortir le film dans les salles françaises.

Interstellar fête ses 10 ans

Avec Oppenheimer, sorti en 2023 et qui lui a enfin valu l'Oscar du Meilleur réalisateur et l'Oscar du Meilleur film, Christopher Nolan a été définitivement consacré. Il est actuellement le cinéaste le plus populaire et le plus influent du cinéma mondial, avec une filmographie éclatante et dont la qualité a comme crû de manière exponentielle. Depuis Batman Begins (2005), chacun de ses films est une tentative de nouveau sommet. Et si le style de Christopher Nolan est homogène et stable, le cinéaste s'essaye systématiquement à un nouveau genre. Le drame fantastique avec Le Prestige et le cinéma de super-héros avec les films Batman. Le thriller de science-fiction avec Inception et Tenet. Aussi, le film de guerre avec Dunkerque et le biopic avec Oppenheimer...

Interstellar ©Warner Bros.

Au milieu de tout ça, comment oublier Interstellar, grandiose space opera et film de science-fiction bouleversant sorti en 2014 ? Ce grand succès critique et commercial, qui a rapporté dans le monde plus de 774 millions de dollars de recettes, a été célébré pour sa photographie et ses effets visuels époustouflants, son scénario, sa musique signée Hans Zimmer, les performances de son casting principal composé de Matthew McConaughey, Jessica Chastain et Anne Hathaway...

Sorti en France le 5 novembre 2014, Interstellar fête donc cette année ses 10 ans. Et Warner Bros. a décidé de marquer le coup.

À revoir dans plus de 200 salles

Si Interstellar n'a pas atteint le sommet d'appréciation critique de Oppenheimer ou le score au box-office de The Dark Knight Rises, il est sans doute à ce jour le film le plus "culte" de Christopher Nolan, peut-être le plus "identifiable" de ses films et certainement le plus populaire, en concurrence avec Inception. Warner Bros. a donc décidé de rendre hommage à Christopher Nolan et à son film en le programmant dans plus de 200 salles à partir du 25 septembre 2024, dont celles équipées pour le format IMAX.

Prêts donc à repartir dans l'espace pour un des drames les plus spectaculaires et touchants du 21e siècle ?