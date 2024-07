Interstellar : cette nouvelle théorie sur le film va vous retourner le cerveau

Presque dix ans après sa sortie au cinéma, le film Interstellar de Christopher Nolan continue de fasciner les cinéphiles. Une nouvelle théorie vient d'émerger et elle est folle. On vous explique tout en détails.

Interstellar de Christopher Nolan continue à fasciner

Sorti au cinéma il y a bientôt dix ans, Interstellar fait partie des films les plus connus de Christopher Nolan. Il se déroule dans un futur proche, dans lequel la Terre est ravagée par des tempêtes de poussière, rendant la culture des récoltes de plus en plus difficile et mettant en péril la survie de l'humanité. L'ancien pilote de la NASA, Joseph Cooper, vit avec sa famille dans une ferme. Sa fille Murphy découvre des anomalies gravitationnelles dans sa chambre, indiquant des coordonnées en binaire. Ces coordonnées les mènent à une base secrète de la NASA dirigée par le professeur Brand.

Explications du film Interstellar

Le professeur Brand explique à Cooper que la NASA a trouvé un trou de ver près de Saturne, offrant un passage vers une galaxie lointaine avec plusieurs planètes potentiellement habitables. Cooper est recruté pour piloter le vaisseau spatial Endurance afin d'explorer ces planètes et trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Il accepte de partir, malgré la douleur de quitter ses enfants, Murphy et Tom.

L'équipage de l'Endurance, composé de Cooper, Amelia Brand (la fille du professeur Brand), Doyle et Romilly, traverse le trou de ver. Leur première destination est une planète nommée Miller, située près de Gargantua, un trou noir massif. Sur cette planète, le temps passe beaucoup plus lentement à cause de la dilatation temporelle due à la proximité du trou noir. Une heure sur Miller équivaut à sept années terrestres. De retour à bord de l'Endurance, ils constatent que 23 ans se sont écoulés sur Terre. Les enfants de Cooper ont grandi, ce qui plonge ce dernier dans une profonde détresse.

Leur deuxième destination est une planète glacée où est stationné le Dr. Mann, un des premiers explorateurs. À leur arrivée, ils découvrent que Mann a falsifié les données de viabilité de la planète pour être secouru. Mann tente de tuer Cooper et de s'enfuir avec un module de l'Endurance, mais il échoue et meurt dans une explosion. Cooper et Amelia décident d'utiliser la gravité de Gargantua pour se propulser vers la dernière planète, Edmunds, où un autre explorateur a trouvé des conditions potentiellement habitables. Cooper se sacrifie en plongeant dans le trou noir pour permettre à Amelia de continuer sa mission. À l'intérieur de Gargantua, Cooper est transporté dans une dimension à cinq dimensions appelée le tesseract. Dans cette dimension, il peut voir et interagir avec différents moments de la vie de sa fille, Murphy.

Cooper utilise les anomalies gravitationnelles pour communiquer avec Murphy en manipulant la gravité. Il lui transmet les données quantiques nécessaires pour résoudre l'équation de gravité du professeur Brand, permettant ainsi à la NASA de lancer des stations spatiales massives pour sauver l'humanité.

Cooper est expulsé du tesseract et se retrouve flottant dans l'espace près de Saturne, où il est secouru par une station spatiale de la colonie Cooper (en hommage à sa fille, qui a sauvé l'humanité). Sur cette station, il retrouve Murphy, maintenant très âgée et mourante et entourée de sa famille. Murphy encourage Cooper à aller retrouver Amelia Brand, qui est arrivée sur la planète Edmunds et commence à établir une nouvelle colonie.

Une nouvelle théorie sur Interstellar rend les fans fous

Christopher Nolan est réputé pour ne rien laisser au hasard, et les théories sur ses films sont nombreuses, à commencer par Inception, ou encore Tenet. Ces derniers jours, un fan de cinéma a fait part de sa théorie Interstellar sur les réseaux sociaux, et elle vaut la peine que l'on s'y attarde. Pour ceux qui comprennent l'anglais, elle est à visionner ci-dessous :

Dans cette analyse, l'internaute explique qu'il a remarqué un détail d'Interstellar qu'il n'avait jamais remarqué auparavant : Christopher Nolan a utilisé deux fois la même séquence à deux moments différents du film : celle du crash de la navette, d'abord au début, dans le rêve de Cooper, puis une heure plus tard, lorsque la navette entre dans l'atmosphère de la planète Miller. Il a d'abord pensé à une erreur, mais considérant le souci du détail de Nolan, il est improbable qu'il répète des images sans raison. Cette duplication pourrait symboliser la mort de Cooper dans le crash initial. Tout ce qui suivrait donc dans le film serait une représentation de son voyage dans l'au-delà.

Tout au long du film, diverses références implicites à la mort et à l'au-delà sont faites. L'équipage de l'Endurance mentionne fréquemment le "grand sommeil", une métaphore évidente de la mort. La mission elle-même est appelée "Lazare", faisant référence à la résurrection biblique de Lazare. Cette allusion suggère que le voyage de Cooper pourrait être une sorte de résurrection spirituelle ou un passage vers une autre existence après la mort.

Les interactions de Cooper avec ses enfants, particulièrement dans les séquences de souvenirs et les messages vidéo, sont chargées d'émotions profondes et de réflexions introspectives. Les paroles de ses enfants ressemblent souvent à des pensées que l'on pourrait avoir à propos d'un parent décédé prématurément. Par exemple, les messages de Murph expriment non seulement son amour et son respect pour son père, mais aussi sa douleur et sa colère face à son absence, ce qui pourrait être interprété comme des sentiments de deuil.

Le film contient plusieurs indices subtils dans les dialogues qui soutiennent cette théorie. Par exemple, lorsque Cooper est face à Gargantua, TARS lui dit : "On se voit de l'autre côté, Coop" Cette phrase pourrait être interprétée littéralement comme une référence à la mort et à l'au-delà. De plus, le Dr Mann mentionne que juste avant de mourir, on voit ses enfants, ce qui pourrait être une autre allusion à la condition post-mortem de Cooper.

La scène où Cooper traverse l'horizon des événements de Gargantua est cruciale. Cet événement pourrait symboliser sa transition ultime vers l'au-delà. Dans le Tesseract, il interagit avec Murph d'une manière qui transcende le temps et l'espace, comme une connexion spirituelle au-delà de la mort. Lorsque Murph est sur son lit de mort, Cooper apparaît comme une figure presque spectrale, saluant sa fille de l'autre côté. Cette scène pourrait représenter leur réunion dans l'au-delà.

Que pensez-vous de cette théorie ?