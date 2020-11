Intouchables : l'histoire vraie de Philippe et Abdel, mais en plus tendre

En 2011, Omar Sy et François Cluzet livrent des performances mémorables dans "Intouchables", immense succès et fierté du cinéma français des années 2010. Ils y incarnent Philippe et Driss, deux personnages inspirés des deux hommes dont le film est l'histoire vraie de leur amitié... à quelques détails près.

En 2011, le cinéma français sort les muscles avec le film Intouchables, immense succès critique et commercial. Couvert de nominations et de récompenses, détenteur de records historiques, il est un des plus grands succès de l'histoire du cinéma français, et est en 2015 le deuxième film français le plus vu au cinéma dans le monde avec plus de 51 millions d'entrées, derrière Lucy de Luc Besson. Une performance parmi d'autres qui dit toute la qualité du film et l'appréciation du public qui s'est passionné pour cette histoire d'amitié improbable entre un milliardaire tétraplégique et son auxiliaire de vie, jeune délinquant et repris de justice.

Cette histoire est si improbable a priori qu'on a tendance à oublier qu'elle est le récit d'une histoire vraie et d'une amitié encore vive aujourd'hui. Le Philippe du film, interprété par François Cluzet, n'est autre que Philippe Pozzo di Borgo, et Driss, interprété par Omar Sy, est l'incarnation un peu moins fidèle d'Abdel Yasmin Sellou. Deux hommes que strictement rien ne destinait à se croiser un jour, et qui pourtant ont vécu une histoire incroyable, une amitié nourrie d'une profonde humanité. Mais pour la peinture de ces hommes, à des fins cinématographiques, l'adaptation par Olivier Nakache et Eric Toledano a changé quelques éléments.

Une comédie dramatique qui a lissé le personnage d'Abdel

Première chose, le personnage de Driss est le portrait moins fidèle dans la mesure où Bakari « Driss » Bassari est d'origine sénégalaise, quand Abdel Yasmin Sellou est lui né en 1972 en Algérie et arrivé en France à 4 ans. Difficile de savoir ce qui a précisément présidé à ce choix de scénario, mais il aura en tout cas grandement servi au film et à l'acteur Omar Sy, récompensé pour son admirable performance par le César du meilleur acteur en 2012.

Philippe Pozzo di Borgo est lui bien un milliardaire, ancien président de Champagne Pommery et issu de la noblesse corse. En 1993, il se blesse très gravement dans un accident de parapente et perd l'usage de ses membres. Trois ans plus tard, Béatrice Roche, son épouse, décède. Il plonge dans une grave dépression. Ainsi isolé et mis à la marge de la société, terrassé par la douleur de la mort de sa femme, il rencontre Abdel, lui-même en marge de la société pour d'autres raisons. Le film ne ment pas sur le lien très fort qui s'est créé, et que le milliardaire identifie comme une rencontre unique, dans Le Parisien du 2 novembre 2011:

J'avais 42 ans, lui 21. Nous étions deux desperados qui cherchaient un moyen de s'en sortir : le riche tétra, fou de douleur d'avoir perdu son épouse, et le jeune caïd qui sort de taule et veut tout faire sauter, résume le milliardaire. Deux gars en marge de la société qui s'appuient l'un sur l'autre.

Dans Intouchables, les réalisateurs ont choisi de développer cette amitié géniale, qui transcende les origines sociales et les parcours de vie. Un développement logique pour une comédie qui prête souvent à rire, mais dont l'histoire d'origine aurait très bien pu être envisagée sous un aspect plus social. En effet, pour représenter une amitié de "cinéma" entre ces deux hommes à l'écran, il a fallu d'un côté montrer sans tabou, voire exagérer, le handicap de Philippe, et de l'autre minimiser la brutalité des comportements d'Abdel.

Omar Sy et François Cluzet dans "Intouchables" © Gaumont

"Driss, incarné par Omar Sy, est donc pour le film plus sympathique et charmant que ne devait l'être Abdel, qui lui sortait de prison et gardait sa réputation et des manières de caïd. Si le film est fidèle à la réalité sur le fameux rendez-vous n'ayant que pour but l'obtention des Assedic, le reste du film tend à euphémiser la personnalité et le comportement d'Abdel. Dans son livre Le Second Souffle, sur lequel Intouchables est basé, Philippe Pozzo di Borgo décrit ainsi Abdel :

Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal, inconscient, humain. Sans lui, je serais mort de décomposition. Abdel m'a soigné sans discontinuité comme si j'étais un nourrisson. Attentif au moindre signe, présent pendant mes absences, il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé quand j'étais faible. Il m'a fait rire quand je craquais. Il est mon diable gardien.

C'est bien ce joli terme de "diable gardien" qui dit la différence avec le film où Driss est plutôt un ange gardien... tout court. Le côté provocateur et sans gêne de Driss est donc une version light d'Abdel. Mais le personnage joué par Omar Sy laisse parfois transparaître cette brutalité, comme par exemple lorsqu'il bouge sans ménagement l'homme garé devant l'hôtel particulier de Philippe ! Même si, en l'espace d'1h52, il fallait rendre rapidement le personnage de Driss sympathique et fédérateur, Omar Sy a réusssi composer avec le caractère d'Abdel, en mettant dans son interprétation une complexité de sentiments qui suggère la dureté de son parcours.

Une rencontre romanesque entre deux mondes

L'histoire vraie dont s'inspire le film est donc bien plus dure, aussi drôle mais bien plus grinçante. En effet, le film montre une amitié qui s'est presque construite avec douceur, comparé à ce que le milliardaire raconte dans son récit autobiographique. Autre exemple, si l'on voit dans le film quelques sorties viriles en Maserati, ce n'était rien comparé à la réalité dans laquelle "Ayrton Abdel" a accidenté plusieurs Jaguar et Rolls-Royce. Rapporté par Le Parisien, Philippe Pozzo di Borgo déclarait encore :

Abdel n'a aucune compassion. Ça ne lui fait pas peur de me taper sur l'estomac toute la nuit pour dégager les poumons. Il n'appelle pas le Samu. Quand il voit que c'est limite, il m'emmène fissa à l'hôpital !

Omar Sy et François Cluzet dans "Intouchables" © Gaumont

Cette relation a évolué depuis qu'Abdel a quitté sa fonction auprès de Philippe, après quinze ans de services, mais reste une amitié inextinguible. Et si Abdel a découvert un autre monde en rencontrant Philippe, l'inverse est tout aussi vrai, puisque Philippe est bien allé à l'époque chercher du shit dans la cité d'Abdel, et il s'est même associé avec lui et certains de ses proches pour créer une entreprise de location de voitures. Un échec, mais qui n'a rien entamé leur relation. Aujourd'hui, Philippe vit à Essaouira avec sa femme et leurs deux filles adoptives au Maroc, et Abdel vit en Algérie avec sa femme et ses enfants, et ils se retrouvent régulièrement. Qui sait, un jour peut-être, sera fait un nouveau film pour raconter la suite de leur touchante et formidable amitié ?